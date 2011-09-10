-"Arap baharını" yaşayan ülkelere yardım MARSİLYA (A.A) - 10.09.2011 - ''Arap baharını'' yaşayan ülkelerin geçiş sürecine yardımcı olmak için G-8 ülkeleri tarafından oluşturulan ''Deauville Ortaklığı'' sürecinin ilk toplantısı sona erdi. Toplantı sonunda, Mısır, Tunus, Fas ve Ürdün'e 2013 yılına kadar 38 milyar dolar yardım yapılması görüşü benimsendi. Daha önce mayıs ayında düzenlenen zirvede Mısır ve Tunus'a yardım kararı alan G-8 ülkeleri, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt'in katıldığı toplantıda bu yardımların içine Ürdün ve Fas'ın alınmasını kararlaştırdı. Toplantıda, ''Deauville Ortaklığı'' sürecine Libya'nın da dahil edilmesi görüşü benimsendi. Türkiye'yi Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın temsil ettiği toplantılara ayrıca, IMF, Dünya Bankası, AB Komisyonu, Afrika Yatırım Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, İslam Kalkınma Bankası gibi önemli uluslararası kuruluşların temsilcileri de katıldı. Mısır, Tunus , Ürdün ve Fas'a yönelik yardımların ele alındığı toplantıya ayrıca Libya'daki Ulusal Geçiş Konseyi temsilcileri de iştirak etti. Bugünkü toplantıda alınan karar uyarınca, bu dört ülkenin geçiş sürecine yardımcı olmak için yapılacak işbirliği koordineli bir şekilde gerçekleştirilecek. Toplantıda, gelişmiş ülkelerin, ''Arap Baharı''nı yaşayan ülkelere daha fazla yatırım yapması istendi. Söz konusu dört ülkeye yapılacak mali yardımlar, uluslararası mali kuruluşların kredileriyle gerçekleşecek. Dünya Bankası 10.7 milyar dolar, Afrika Kalkınma Bankası 7.6 milyar dolar, İslam Kalkınma Bankası 5 milyar dolar kredi vermeyi taahhüt ederken, kredinin geri kalan kısmını diğer uluslararası mali kuruluşlar karşılayacak. Mayıs ayındaki toplantıda ilk kez 20 milyar dolar kredi verilmesi kararlaştırılırken, genişletilmiş bu toplantıda bu miktar 38 milyar dolara çıkartılmış oldu.