-"Arama siyasi tahriktir" ANKARA (A.A) - 20.09.2011 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, ''Münhasır ekonomik sahası tartışılan, sınırları netleşmemiş bir yerde böyle bir çalışmayı yapmak tamamen siyasi bir tahriktir'' dedi. Yıldız, Almanya'ya gitmeden evvel Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye'nin Akdeniz'de araştırma yapmasına yönelik bir takvim olup olmadığı sorusu üzerine Bakan Yıldız, bölgede fiili bir durum olduğunu ifade ederek, ''Kıbrıs Rum kesiminin özellikle uluslararası hukuka aykırı olarak KKTC'nin haklarına muhalif olarak yapılan bir çalışma var. Biz de bu manada KKTC ile kıta sahanlığı anlaşması imzalanarak onun çizdiği sınırlar dahilinde sismik aramalarımızı biz de fiili hale getiriyoruz'' dedi. Yıldız, Türkiye'nin yapacağı araştırmalara donanma gemilerinin de eşlik edip etmeyeceğinin sorulmasına karşılık da ''Tabi ki ona refakat edecekler, etmeyeceklerin hepsi bugün Dışişleri Bakanlığında yapılacak toplantıda o yol haritası çizilmiş olacak. Bu manada Türkiye de üzerine düşeni yapmış olacak'' yanıtını verdi. Bakan Yıldız, ''Siyasi, provakatif bir çalışmadır bu. Özellikle münhasır ekonomik sahası tartışılan, sınırları netleşmemiş bir yerde böyle bir çalışmayı yapmak tamamen siyasi bir tahriktir'' ifadesini kullandı.