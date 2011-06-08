-"ANLAŞMAYI SEÇİMDEN ÖNCE AÇIKLAYIN'' İSTANBUL (A.A) - 08.06.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Allah büyük, eski BDP Genel Başkanı Demirtaş, 'CHP'yle bir anlaşmamız yok, ama AKP İl Başkanıyla bizim yaptığımız yazılı bir anlaşma var, bunu açıklarsam ortalık karışacak, seçimden sonra açıklayacağım'' dedi. Sayın Erdoğan'da tık yok. Dut yemiş bülbül gibi. Ben buradan Selahattin Demirtaş'a çağrıda bulunuyorum. Lütfen bu anlaşmayı seçimden önce açıklayın'' dedi. ''Teke Tek'' adlı programda Fatih Altaylı'nın, iktidarın ve bazı vatandaşların, kendisinin vaatlerini, eski iktidarların ''herkese iki anahtar'' vaatlerine benzettiklerini belirterek, ''Haksızlar mı?'' diye sorması üzerine Kılıçdaroğlu, ''Haksızlar, biz hesabını yaparak söyledik'' ifadesini kullandı. CHP'nin projelerinin bir özelliği olduğunu, hepsinin birbirini tamamladığını anlatan Kılıçdaroğlu, tamamına bir isim vermek gerekirse bunun, ''Dostluk, Kardeşlik Projesi'' olacağını söyledi. Dış politikaya da değinen Kılıçdaroğlu, bazı ülkelerle vizenin kaldırılmasıyla ilgili sorulara karşılık, vize sorununun aşılmasının tek taraflı olmadığını, bunun bir diplomatik başarı olarak sergilenemeyeceğini belirterek, ''Bir diplomatik başarı olacaksa AB ile vizelerin kalkması lazım'' dedi. -''NİYE BİZİ DİNLEMEYE GELDİNİZ DİYE DÖVELİM Mİ?'- Hakkari mitinginde bayrak olmadığı ve BDP'lilerin destek verdiği iddialarına da Kılıçdaroğlu, ''Bayrak, 70 milyonun bayrağı zaten, bayrak üzerine siyaset mi yapılır? Bizim çoğu mitingimizde bayrak olmadı. Bunun üzerine arkadaşlara, 'Diyarbakır mitingi öncesi Türk bayrağı getirin' dedim. Bayrak üzerinden siyaset, toplumu böler, ayrıştırır. Ama Erdoğan'ın görevi toplumu ayrıştırmaktır, kaynaştırmak değildir. Biz mitingi herkes dinlemeye gelsin diye yaparız. Adamdaki kıskançlık öyle noktaya ulaşmış ki, 'Niye sizin mitinginizi dinlemeye geldiler?' Ne yapalım, adamları niye bizi dinlemeye geldiniz diye dövelim mi?'' şeklinde konuştu. Başbakan Erdoğan'ın daha sonra ''CHP ve BDP, 5 maddelik anlaşma yaptılar'' dediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, ''Onurlu bir insan o anlaşmayı açıklar. Niye açıklamıyor?'' dedi. Fatih Altaylı'nın, ''Böyle bir anlaşma yaptınız mı, bir işbirliğini düşündünüz mü?'' sorusuna, ''Hayır efendim'' yanıtını veren Kılıçdaroğlu, ''Ama Allah büyük, eski BDP Genel Başkanı Demirtaş, 'CHP'yle bir anlaşmamız yok, ama AKP İl Başkanıyla bizim yaptığımız yazılı bir anlaşma var, bunu açıklarsam ortalık karışacak, seçimden sonra açıklayacağım'' dedi. Sayın Erdoğan'da tık yok. Dut yemiş bülbül gibi. Ben buradan Selahattin Demirtaş'a çağrıda bulunuyorum. Lütfen bu anlaşmayı seçimden önce açıklayın. Hangi il başkanı, genel başkandan habersiz anlaşma imzalar'' diye konuştu. -''KİM MELİH GÖKÇEK?''- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in ortaya koyduğu kendisine yönelik belgelere ilişkin soru üzerine de Kılıçdaroğlu, ''Öyle bir insanı hatırlamıyorum ben. Kim Melih Gökçek? Onun kuyruk acısı var biliyorsunuz. Bir karşılaştık ya. Yenilen pehlivan güreşe doymazmış diye bir söz var'' dedi. -KASET SİYASETİ- ''Kaset siyaseti devam eder mi?'' sorusuna Kılıçdaroğlu, ''Onun devam edip etmeyeceğine Erdoğan karar verecek'' yanıtını verdi. Altaylı'nın, ''Siz iktidarın mı bu kasetleri yayınladığı düşüncesindesiniz?'' şeklindeki sorusuna da Kılıçdaroğlu, ''Önce onların bilgileri oluyor. Çünkü Erdoğan yaptığı bir konuşmada, bir kasetten söz etti, 'yarın, öbür gün yayınlanacak' dedi, ertesi gün de yayınlandı. Sayın Arınç'ın da açıklamaları var. Sayın Arınç, 'daha önümüzdeki günlerde yeni kasetler, yeni telefon konuşmaları çıkacak' diyor. Demek ki bilgileri var. Herhalde önce iktidara servis ediliyor, iktidar da bunların içinden beğendiklerini herhalde medyaya servis yapıyordur. Aklımıza o geliyor'' yanıtını verdi.