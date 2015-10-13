"Ankara saldırısı Suruç'takine benziyor"

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası

Ankara'daki saldırılara ilişkin açıklamalarda

bulundu.

Kurtulmuş, "Olayda iki intihar saldırganı olduğu aşağı yukarı son noktaya gelmiştir. Cumhuriyet

Başsavcılığı'nın gizlilik kararı dolayısıyla

bu konu netleşmeden bununla ilgili olarak resmi açıklamayı yapmıyoruz” dedi.

Numan Kurtulmuş, saldırıda iki intihar bombacısının söz konusu olduğunu ve yaklaşık 5 kilogram

ağırlığında fabrikasyon TNT bombaları

kullandıklarının anlaşıldığını belirtti.

Kurtulmuş, olayın oluş şekli, bombanın şekli, kullanılış şekli, tarzı, bunların hepsinin Suruç'taki bombalama

eylemleriyle benzerlik

gösterdiğinin ortaya çıktığını söyledi.

Kurtulmuş, “Olay anından itibaren bu olayın hakikatinin araştırılması bakımından da iki emniyet başmüfettişi görevlendirilmiş bulunuyor.

Bu konuyla ilgili olarak da rakam vermek istemiyorum, çok sayıda gözaltının gerçekleştiği, bu gözaltılar üzerinden hem olağan şüpheliler

üzerinde, hem de olağan dışı şüpheliler ihtimali üzerinde çok titizlikle çalışıldığı, bu konuyla ilgili gerekli ve gerçekten sonuç alıcı

adımların atılabilmesi için spekülasyonların yapılmaması gerektiğini bir kere daha ifade etmek isterim” dedi.

