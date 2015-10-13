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Dünya
Deutsche Welle

"Ankara saldırısı Suruç'takine benziyor"

Ankara’daki saldırıda 5 kilogram ağırlığında TNT bombalarının kullanıldığı açıklandı. Hükümet sözcüsü Kurtulmuş, olayın oluş tarzının Suruç’taki bombalama eylemlerine benzediğini söyledi.

13 Ekim 2015 01:08

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası
Ankara'daki saldırılara ilişkin açıklamalarda
bulundu.
Kurtulmuş, "Olayda iki intihar saldırganı olduğu aşağı yukarı son noktaya gelmiştir. Cumhuriyet
Başsavcılığı'nın gizlilik kararı dolayısıyla
bu konu netleşmeden bununla ilgili olarak resmi açıklamayı yapmıyoruz” dedi.
Numan Kurtulmuş, saldırıda iki intihar bombacısının söz konusu olduğunu ve yaklaşık 5 kilogram
ağırlığında fabrikasyon TNT bombaları
kullandıklarının anlaşıldığını belirtti.
Kurtulmuş, olayın oluş şekli, bombanın şekli, kullanılış şekli, tarzı, bunların hepsinin Suruç'taki bombalama
eylemleriyle benzerlik
gösterdiğinin ortaya çıktığını söyledi.
Kurtulmuş, “Olay anından itibaren bu olayın hakikatinin araştırılması bakımından da iki emniyet başmüfettişi görevlendirilmiş bulunuyor.
Bu konuyla ilgili olarak da rakam vermek istemiyorum, çok sayıda gözaltının gerçekleştiği, bu gözaltılar üzerinden hem olağan şüpheliler
üzerinde, hem de olağan dışı şüpheliler ihtimali üzerinde çok titizlikle çalışıldığı, bu konuyla ilgili gerekli ve gerçekten sonuç alıcı
adımların atılabilmesi için spekülasyonların yapılmaması gerektiğini bir kere daha ifade etmek isterim” dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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