-"ANKARA PROJELERİNİN İÇİNDE İNSAN YOK" ERZİNCAN (A.A) - 25.05.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Başkent için açıkladığı Ankara Projeleri'ne ilişkin, ''İçinde insan olmayan proje. Anadolu'yu boşaltan proje'' dedi. Kılıçdaroğlu, özel bir minibüsle Gümüşhane'den karayoluyla Erzincan'a geldi. Erzincan Havaalanı'nda CHP Erzincan Milletvekili adayları ve partililer tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu, VIP salonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, helikopter arızasıyla ilgili olarak, ''Gümüşhane'de helikopterimiz arıza yaptı. Bir motor çalışmadı. Tek motorla da kaptanlar uçmak istemediler. Biz araçla buraya geldik. Mardin'den bir uçak bizi buradan alacak. Akşam Sivas'a gideceğiz. Programımıza devam edeceğiz. Sivaslılara sözüm var. 12 Haziran'dan önce Sivas'ta tekrar bir miting yapacağız'' diye konuştu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin, ''Helikopter havada mı arızalandı?'' şeklindeki bir sorusuna şu yanıtı verdi: ''Helikopter stattan Jandarmanın bulunduğu noktaya geldi. 'Oradan daha rahat kalkış yapabilir' diye söylemişlerdi. Kalkış yerinin daha yüksekten olması gerektiğini söylediler. Biz de o nedenle oraya geldik. Tek motoru arıza yaptığı için diğer motorla da kalkmak istemediler.'' CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan'ın Ankara Ticaret ve Sanayi Odası'nda açıkladığı ''Ankara Projeleri''ne ilişkin, ''Başbakan'ın Ankara Projesi hakkında ne düşünüyorsunuz?'' sorusunu, ''İçinde insan olmayan proje. Anadolu'yu boşaltan proje'' diye cevapladı. Bir gazetecinin, ''İstanbul Projesi için de aynı şeyi söylemiştiniz'' hatırlatması üzerine Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: ''Fark yok ki. Bana 2.5 aylık Kübra'nın açlıktan öldüğü bir ülkede, insana dayalı bir proje getiriyor mu? Merkez Bankası'nda para varmış. Bir ülkede insan açlıktan ölüyorsa, o paranın değeri var mı? İnsan para için değildir, para insan içindir. Bunu kavraması lazım.'' Kemal Kılıçdaroğlu, Rize'de CHP'nin seçim otobüsüne yumurta atılması olayıyla ilgili bir soruyu yanıtlarken de ''Arkadaşlara söyledim. Ben şikayetçi değilim. Herhangi bir takibat yapılmasın. Olabilir arkadaşlar...Ben olayı büyütmüyorum'' dedi. Kılıçdaroğlu, bir süre VIP salonunda dinlendikten sonra, partisi tarafından kiralanan ve Mardin'den gelen özel bir uçakla Erzincan'dan Sivas'a hareket etti.