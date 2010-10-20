-"ANKA KUŞU 2" SERGİLENİYOR SANTİAGO (A.A) - 19.10.2010 - Şili'de çöken madende iki aydan fazla mahsur kalan 33 madencinin kurtarılmasında kullanılan kapsül sergileniyor. Devlet Başkanlığı Sarayının dışındaki bir plazada sergilenen ''Anka Kuşu 2'' adlı kurtarma kapsülünün, yüzlerce kişinin ilgisini çektiği belirtildi. Hükümet çalışanlarının kapsülü yakından görebildiği, ancak halkın kapsüle ancak birkaç metreye kadar yaklaşmasına izin verildiği kaydedildi. Bu arada serginin açılışında konuşan milletvekili Carlos Vilches, maden operatörlerinin, mahsur kalan madencilerden birinin uyarısını gözardı ettiği yolundaki bilginin meclis komisyonu tarafından araştırıldığını ifade etti. Komisyonun üyeleri arasında bulunan Vilches, yeraltında 69 gün mahsur kalan madencilerden Juan İllanes'in, maden çökmeden 3 saat önce madenden çıkma talebini operatörlerin kabul etmediğini iddia ettiğini söyledi. İllanes'in çökmeden önce, madenin çökeceğinin işaretini veren yüksek sesler duyduğu bildirildi.