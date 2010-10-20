T24 LogoT24 Logo
Dünya

"ANKA KUŞU 2" SERGİLENİYOR SANTİAGO (A.A)

20 Ekim 2010 02:33

-"ANKA KUŞU 2" SERGİLENİYOR SANTİAGO (A.A) - 19.10.2010 - Şili'de çöken madende iki aydan fazla mahsur kalan 33 madencinin kurtarılmasında kullanılan kapsül sergileniyor. Devlet Başkanlığı Sarayının dışındaki bir plazada sergilenen ''Anka Kuşu 2'' adlı kurtarma kapsülünün, yüzlerce kişinin ilgisini çektiği belirtildi. Hükümet çalışanlarının kapsülü yakından görebildiği, ancak halkın kapsüle ancak birkaç metreye kadar yaklaşmasına izin verildiği kaydedildi. Bu arada serginin açılışında konuşan milletvekili Carlos Vilches, maden operatörlerinin, mahsur kalan madencilerden birinin uyarısını gözardı ettiği yolundaki bilginin meclis komisyonu tarafından araştırıldığını ifade etti. Komisyonun üyeleri arasında bulunan Vilches, yeraltında 69 gün mahsur kalan madencilerden Juan İllanes'in, maden çökmeden 3 saat önce madenden çıkma talebini operatörlerin kabul etmediğini iddia ettiğini söyledi. İllanes'in çökmeden önce, madenin çökeceğinin işaretini veren yüksek sesler duyduğu bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24