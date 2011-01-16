-"ANITI YAPTIRDIĞIM İÇİN MUTLUYUM" KARS (A.A) - 16.01.2011 - Eski Kars Belediye Başkanı Naif Alibeyoğlu, anıtı yaptırmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, "ön yargı ve bilgi kirliliği var" dedi. Alibeyoğlu, İnsanlık Anıtı önünde yaptığı basın açıklamasında, anıtı yaparken dünyaya barış ve insanlık mesajı vermeyi amaçladıklarını söyledi. Alibeyoğlu, belediye başkanlığı döneminde, anıtın çevresine duvarlar ve taş yollar yapıldığını, çevrenin ağaçlandırıldığını belirtti. Ermenistan ile 100 yıl önce tatsız olaylar yaşandığını ifade eden Alibeyoğlu, ''Özellikle soykırım anıtları halklar arasındaki düşmanlığı körüklüyor. Biz yaptık, adını birileri koydu. Kimileri 'Ermeni Anıtı'dır diyor, böyle bir şey yok. Bütün soykırım anıtlarına, gerek Iğdır gerekse Erivan'daki soykırım anıtlarına karşı 'İnsanlık Anıtı ve Barış Anıtı'. Ben barış adamıyım. Bu anıtı da ben yaptırdım'' diye konuştu. İnsanlık Anıtını yaptırmaktan son derece mutlu olduğunu ifade eden Alibeyoğlu, şunları kaydetti: ''Çünkü barışı savunmak, barışa yar olmak, bana göre dünyadaki en güzel şeydir. Bundan dolayı da yargılanacaksam yargılanayım. Anıt henüz tamamlanmadı ve kaba inşası bitmeden yargılandı. Bir inşaat düşünün, bu inşaatın kabası daha bitmemiş, dış cephesi giydirilmemiş, cam mı olacak? Çevre düzeni nasıl olacak? Buna ilişkin bilgiler alınmadan, bitmeden 'inşaatı yıkalım' diyorlar. Bu inşaat bitsin, dış çevresi tamamlansın, buradaki teleferik gerçekleşsin o zaman bakılsın.'' Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın söz konusu yere ''park yapılsın'' dediğini anımsatan Alibeyoğlu, ''Zaten park yapılmış. Bugün gelinen noktada şunu özellikle gördük ve yaşadık ki ülkemizde ön yargı ve büyük bir bilgi kirliliği var. Sayın Başbakan da bu konuda farklı bilgilendirilmiş'' şeklinde konuştu. Geçen süre içerisinde Türkiye'nin birçok köşe yazarı, aydın, bilim adamının konuşmasını izlerken bazen hayrete düştüğünü dile getiren Alibeyoğlu, hiçbir bilgisi olmadan insanların fikir yürüttüğünü öne sürerek, bilgi birikimi olmaksızın yargılamanın yanlış olduğunu ifade etti. İnsanlık Anıtı'nın yan tarafına yapılan Anıt Kafe'nin camlarının kırıldığını ve içerisinin tahrip edildiğini söyleyen Alibeyoğlu, ''Buraları bu hale getirmek eleştirilmiyorsa, bu hale getirmek vatanseverlikse ben vatan hainiyim. Ayıp bir şey. Bu milli servetin yıkımına, parçalanmasına, dökülmesine neden göz yumuluyor. Yazık değil mi'' dedi.