T24 LogoT24 Logo
Gündem

"Andıç" sanığı Albay Göktaş mahkemede İSTANBUL (A.A)

12 Eylül 2011 14:23

-"Andıç" sanığı Albay Göktaş mahkemede İSTANBUL (A.A) - 12.09.2011 - Yeditepe Üniversitesi kurucusu Bedrettin Dalan ile emekli Albay Dursun Çiçek'in de aralarında bulunduğu 7 sanıklı ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' davasıyla birleştirilen 22 sanıklı ''Kamuoyunu yönlendirme amaçlı internet siteleri'' dosyasının haklarında yakalama emri çıkartılan 14 sanığından biri olan Albay Ziya İlker Göktaş, davanın görüldüğü mahkemeye geldi. Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesine gelen Albay Göktaş'ın, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki davaya katılması bekleniyor. YAŞ kararıyla Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığına atanan Orgeneral Hüseyin Nusret Taşdeler, eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Hasan Iğsız, Koramiral Mehmet Otuzbiroğlu, korgeneraller Mehmet Eröz, İsmail Hakkı Pekin, tümgeneraller Hıfzı Çubuklu, Mustafa Bakıcı, Tuğamiral Alaettin Sevim, Albay Sedat Özüer, emekli albaylar Fuat Selvi, Hulusi Gülbahar ve Cemal Gökçeoğlu, sivil Memur Mehmet Bülent Sarıkahya ile Albay Ziya İlker Göktaş hakkında yakalama emri çıkartılmış, bu sanıklardan Iğsız, Pekin, Eröz, Çubuklu, Sarıkahya, Özüer, Otuzbiroğlu, Gülbahar, Gökçeoğlu, Sevim ve Selvi daha önce tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24