-"Andıç" sanığı Albay Göktaş mahkemede İSTANBUL (A.A) - 12.09.2011 - Yeditepe Üniversitesi kurucusu Bedrettin Dalan ile emekli Albay Dursun Çiçek'in de aralarında bulunduğu 7 sanıklı ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' davasıyla birleştirilen 22 sanıklı ''Kamuoyunu yönlendirme amaçlı internet siteleri'' dosyasının haklarında yakalama emri çıkartılan 14 sanığından biri olan Albay Ziya İlker Göktaş, davanın görüldüğü mahkemeye geldi. Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesine gelen Albay Göktaş'ın, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki davaya katılması bekleniyor. YAŞ kararıyla Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığına atanan Orgeneral Hüseyin Nusret Taşdeler, eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Hasan Iğsız, Koramiral Mehmet Otuzbiroğlu, korgeneraller Mehmet Eröz, İsmail Hakkı Pekin, tümgeneraller Hıfzı Çubuklu, Mustafa Bakıcı, Tuğamiral Alaettin Sevim, Albay Sedat Özüer, emekli albaylar Fuat Selvi, Hulusi Gülbahar ve Cemal Gökçeoğlu, sivil Memur Mehmet Bülent Sarıkahya ile Albay Ziya İlker Göktaş hakkında yakalama emri çıkartılmış, bu sanıklardan Iğsız, Pekin, Eröz, Çubuklu, Sarıkahya, Özüer, Otuzbiroğlu, Gülbahar, Gökçeoğlu, Sevim ve Selvi daha önce tutuklanarak cezaevine konulmuştu.