-"Anayasalar hukuki metinlerden ibaret değildir" TBMM (A.A) - 16.01.2012 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, anayasaların sadece hukuki metinlerden ibaret olmadığını belirterek, içinde ekonomiden siyaset bilimine, sosyolojiye kadar tüm disiplinlerden yararlanma imkanı bulunduğunu söyledi. Çiçek, Hukukçular Birliği Vakfı Başkanı Sinan Kılıçkaya ve beraberindeki heyeti kabul etti. Kılıçkaya, yeni anayasa çalışmalarına katkı amacıyla ''Türkiye için hangisi daha iyi olur'', ''Türkiye için daha demokratik, daha özgürlükçü bir anayasayı nasıl yapabiliriz?'' düşüncesinden yola çıkarak bir çalışma yaptıklarını belirterek, 106 maddelik anayasa taslağını Çiçek'e sundu. Kılıçkaya, Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu, bunun tüm çevrelerce kabul edildiğini ifade ederek, 12 Eylül referandumuyla beraber bir çok eksikliği giderilse de 1982 Anayasasının ruhunun değişmesi gerektiğini savundu. 1982 Anayasasının Türkiye'ye artık dar geldiğini belirten Kılıçkaya, yeni anayasa için Çiçek'in inisiyatif almasını takdirle karşıladıklarını söyledi. Kılıçkaya, ''Bize düşen kısımla ilgili bir şeyler yapma arzusuyla bu çalışmayı gerçekleştirdik. İnşallah hayırlı olur. Bizim çalışmamız katkı amaçlıdır. Her zaman yeni fikirlere açığız. Yaptığımız çalışmada beğenilenler Türk milletine, beğenilmeyenler de bize aittir'' diye konuştu. Çiçek, yaptığı konuşmada, 19 Ekim'den beri yeni anayasa yapım sürecinin sürdüğünü hatırlatarak, 30 Nisan akşamına kadar Türk vatandaşları, sivil toplum kuruluşları, anayasal kuruluşlar, Meclis dışındaki siyasi partiler ve meslek örgütlerinin görüşlerini istediklerini hatırlattı. Bunu önemsediklerini kaydeden Çiçek, anayasayı millet için yaptıklarını, millet adına bu görevi ifa etmeye çalıştıklarını söyledi. Çiçek, milletin ne düşündüğünü, nasıl bir anayasa istediğini, yeni anayasa içinde neleri görmeyi arzu ettiklerinin öğrenilmesi için her kesimin yapacağı katkıyı önemsediklerini belirterek, ''İçinde halkın olmadığı, halkın taleplerinin yeterince yer almadığı bir anayasayla, neticede bir anayasa yapmış olsak bile, bu tartışmalar başka şekilde devam eder. Zaten Türkiye'de anayasadan kaynaklanan bir çok toplumsal, ekonomik, siyasi sorunu yaşıyoruz. Hiç olmazsa yeni bir anayasa yapıldığında, halkın, 'bu benim anayasamdır, benim fikrimi de aldılar, benim görüşlerim de bir ölçüde anayasada yer aldı' diyebileceği, benimseyeceği, özümseyeceği bir anayasayı yapmak istiyoruz'' diye konuştu. -''Yazılıma kafa yorarsanız...''- Çiçek, vatandaşlardan ve kuruluşlardan görüş istediklerini, ama Hukukçular Birliği Vakfı'nın bir adım daha ileri geçerek bir anayasa yazdığına işaret ederek, şöyle konuştu: ''106 maddelik bir anayasa... Demek ki mevcut Anayasaya göre daha kısa, daha öz, madde madde yazılmış bir anayasa taslağı. Bizim faydalanmamızı azami ölçüde kolaylaştıracak bir çalışma. Bunun için ayrıca teşekkür ediyorum. Sizin bu çalışmayı burada noktalamanızı arzu etmeyiz. Şu günlerde anayasa tartışmaları yapılıyor. Biz de 22 Ocak'ta Konya'da çatı kuruluşların organize ettiği toplantılara katılacağız. Bunlar Türkiye'nin bir çok yerinde daha yapılacak. Tartışmaları yine yakinen takip etmenizi, görüşlerinizde bir değişiklik olacaksa bunu önemseriz, bunu tekrar sizden bekliyoruz. Hepiniz hukukçu olduğunuz için bir anayasa yazdınız. Ama anayasalar sadece hukuki metinlerden ibaret değildir, tüm disiplinlerden istifadeyle, onların bur hukuki metne dökülmesinden ibarettir. Dolayısıyla bunların içinde ekonomik görüşler de siyaset biliminden sosyolojiye varıncaya kadar bir çok bilim dalından istifade imkanları olacaktır.'' Görüşleri 30 Nisan akşamına kadar toplayacaklarını hatırlatan Çiçek, daha sonraki süreçte ilkeleri ve yazılımın söz konusu olacağını, bir taslak metin ortaya çıkaracaklarını ifade etti. Çiçek, ''Yazılımın nasıl olması gerektiğine kafa yorarsanız, bizim işimizi kolaylaştırırsınız. Biz toplumun değişik kesimlerinden gelen görüşleri, kurduğumuz teknik heyetlerle analiz ediyoruz, raporlara bağlıyoruz. Sonra yazılım kısmına geçeceğiz. Bu yazılımın hangi yol ve yöntemle yapılması gerektiği konusunda bir çalışma yaparsanız ve 30 Nisan akşamına kadar bize bildirirseniz, bunlardan istifade etmiş oluruz'' dedi. Katkılarından dolayı Kılıçkaya'ya teşekkür eden Çiçek, çalışmalarının başka kuruluşlara örnek olması dileğinde bulundu.