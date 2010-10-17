-"ANAMUHALEFET RESEPSİYONDA BAŞÖRTÜSÜNÜ HAZIMSIZLIKLA KARŞILIYOR" KUMLUCA (A.A) - 16.10.2010 - Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, ''Anamuhalefet partisinin, cumhurun Cumhuriyet Bayramı'nda, milletin tecellisi olan Meclisteki resepsiyonda başörtüsü serbestliğini kırmızı görmüş boğa gibi hazımsızlıkla karşıladığını'' söyledi. Gündoğdu, Memur-Sen Antalya Şube Başkanı Süleyman Gökçen ile birlikte Eğitim-Bir-Sen Kumluca İlçe Temsilciliğinde düzenlenen toplantıya katıldı. Ahmet Gündoğdu, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'yi kucaklayan sorumlu bir sendikacılık yapmak için yola çıktıklarını ve geldikleri noktada sendika olarak söz sahibi olduklarını söyledi. Siyasetin, sendikacılığın kimler adına yapıldığının çok önemli olduğunu belirten Gündoğdu, 12 Eylüldeki referandumda hem sendikacılık adına hem de siyaset adına milletin çok önemli bir karar verdiğini ifade etti. Gündoğdu, şöyle konuştu: ''Türkiye'de bugün geldiğimiz noktada herkes ezberini gözden geçirmelidir. Artık bu ülkenin yönetiminde, geçmişte olduğu gibi karanlık güçler değil, milletin kendi idaresi hakim olmuştur. Bunun en güzel örneğini de 12 Eylül referandumunda halkımız göstermiştir. Bu referandumla özgürlüklerin önü açılmış, en önemlisi yeni anayasa yapmanın imkanı doğmuştur. Yeni anayasada, siyaset hakkını, grev hakkını, eğitimde fırsat eşitliğini, vicdan hürriyetini, kayıt dışı ekonomiyi, kayıt dışı siyasete ve her türlü kaostan beslenenlerden katılımcı demokrasiye geçişin önünü açan 72 milyonun anayasasının yapılmasını zorunlu kılmıştır. 12 Eylül birilerine çok iyi ders olması gerekirken, hala birilerinin yeterli ders almadığını görüyoruz. Millet referandumda yüzde 58'lik 'evet' diyerek, büyük bir çoğunlukla bütün siyasi partilere kendinizi gözden geçirin, siyasetinizi millet adına yapın, milletle güreş tutulmaz demesine rağmen, anamuhalefet partisinin, milleti ümitlendiren ara sıra çıkışlarına rağmen, yine cumhurun Cumhuriyet Bayramı'nda, milletin iradesinin tecellisi olan Meclis'teki resepsiyonda başörtüsü serbestliğini kırmızı görmüş boğa gibi hazımsızlıkla karşılıyor. Millet de bu insanların ne hale geldiğini gördü.''