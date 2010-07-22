-"ANAM BABAM USULÜ İŞ YAPMA DEVRİ BİTTİ" ANTALYA (A.A) - 22.07.2010 - Türkiye Odalar Borsalar (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, tarım ve hayvancılık sektörüne yatırım yapılması çağrısında bulunurken, ''Ama işi bilinçli yapmak durumundayız. Anam babam usulü ile artık bu işlerde başarılı olma şansı yok'' dedi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bazı ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Antalya'ya geldi. Özel uçakla Konya'dan Antalya'ya gelen Hisarcıklıoğlu'nu ATSO Başkanı Çetin Osman Budak, ATB Başkanı Ali Çandır ile çevre il ve ilçelerin oda ve borsa başkanları karşıladı. Antalya'ya atanan Vali Ahmet Altıparmak'ı makamında ziyaret eden Hisarcıklıoğlu, Vali Altıparmak'a başarılar diledi. Altıparmak ise Hisarcıklıoğlu'nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, TOBB Başkanı'na plaket takdim etti. Hisarcıklıoğlu daha sonra Antalya Ticaret Borsası'nın (ATB) Temmuz ayı olağan meclis toplantısına katıldı. Burada ATB yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri ve meslek komiteleri üyelerine seslenen Hisarcıklıoğlu, ATB'nin önüne koyduğu hedefler doğrultusunda hızla ilerlediğini kaydetti. ATB'nin kiraladığı Vakıf Zeytinliği'yle ilgili şirket kurma çalışmalarının devam ettiğini belirten Hisarcıklıoğlu, ''Şirket kurarak oranın da gelişmesine katkı sağlayacağınıza inanıyorum. İnsanların hayal etmeden, hedef koymadan, çalışmadan başarılı olması mümkün değil. Hayaliniz olacak, hayali hedefe çevireceksiniz, o hedef doğrultusunda çalışacaksınız, başarı böyle geliyor'' diye konuştu. Antalya'da yaşayanların Türkiye'nin en şanslı insanları olduğunu ifade eden Rifat Hisarcıklıoğlu, ''Sizin hiç şikayet etmeye hakkınız yok. Allah size herşeyi bir arada vermiş; turizm var, sıcağınız da... Sıcak olacak ki turizm olsun yoksa Rusları, Almanları nasıl getireceğiz? Tarım ve hayvancılık var, daha ne istiyorsunuz. Önemli olan bu işten para kazanabilmek'' dedi. Antalya'nın özellikle tarımda son dönemde müthiş patlama yaptığını kaydeden Hisarcıklıoğlu, ''ATB bu konuda önemli çalışmalar yapıyor. Domates güvesi ile ilgili rapor hazırladılar. Ben de bu sektörün içindeyim ve aynı dertten muzdarip olduğum için bu çalışmayı takdirle karşılıyorum. Borsalar içinde böyle bir rapor hazırlayan bir borsamız yoktu. ATB'yi bu çalışmasından dolayı kutluyorum. Hayırlı işler böyle oluyor'' ifadelerine yer verdi. -''TARIM MÜTHİŞ BİR SEKTÖR''- Türkiye'nin, ekilebilir arazi büyüklüğü bakımından dünyada 9'uncu sırada yer aldığını belirten Hisarcıklıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Ancak elde ettiğimiz gelire baktığımız zaman tarım ürünleri ihracatımız 11 milyar dolar. Konya büyüklüğündeki Hollanda'nın tarım ihracatı 50 milyar dolar. Düşünebiliyor musunuz? Bunda bir gariplik yok mu? Var. O zaman anam babam usulü iş yapma devri bitti. Anam babam usulü iş yapmaya kalkarsak bu işten para kazanamayız. Onun için önce neyi ne kadar ürettiğimizi bileceğiz. Bunu maalesef bilmiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nde en üstten en alt tabakaya kadar neyi ne kadar ürettiğimizi kimse bilmiyor, tahmin üzerinden gidiyoruz. Teknoloji bu kadar gelişmişken neyi ne kadar ürettiğimiz bilmemiz lazım. Bunu bilmezsek tarım planlaması yapmamız zor. Ne kadar ürettiğimizi bileceğiz, ondan sonra nerede ne ekilip ne biçilir bunu tespit edeceğiz.'' Tarımın müthiş bir sektör olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, ''Tarım sektörünün önü açık. Bu sektöre yatırım yapmaktan korkmayın, hayvancılık sektörüne yatırım yapmaktan korkmayın ama işi bilinçli yapmak durumundayız. Anam babam usulü ile artık bu işlerde başarılı olma şansı yok'' dedi. -5 YILDA 1 MİLYON İSTİHDAM- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile başlatılan mesleki eğitim konusundaki projeden bahseden Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'deki işsizliğin altında yatan en önemli sorunun mesleksizlik olduğunu vurguladı. Hisarcıklıoğlu, ''İnsanların mesleği yok. Bizde eskiden (mesleğin olsun, kolunda altın bilezik olsun) derlerdi. Bize gelen arkadaşlara 'ne iş yaparsın' diye sorduğunuzda 'her işi yaparım abi' diyor. Yani 'hiçbir işi yapamam abi' diyor. Hem dünyanın en büyük 17. ekonomisi olacaksın, hem insanının mesleği olmayacak. Böyle bir şey olmaz. Hayırlı bir işe başladık. İnşallah oda ve borsalarla birlikte bunu başaracağız. Dünyada bu çapta en büyük projeyi yapıyoruz'' diye konuştu. Proje ile 200 bin kişiyi meslek sahibi edindireceklerini kaydeden Hisarcıklıoğlu, sektörün elaman ihtiyacını belirledikten meslek liselerinde işçi adayına eğitim ve günlük 15 lira yevmiye verileceğini, sigortasının yapılacağını anlattı. Hisarcıklıoğlu, işverenin üzerindeki sigorta primlerinin bir kısmını bir yıl boyunca devletin üstleneceğine işaret ederek, bunun herkes için büyük şans olduğunu kaydetti. Hisarcıklıoğlu, bu projeyle 5 yılda 1 milyon kişiyi eğitip istihdam edeceklerini söyledi. Borsa üyelerine kredi garanti fonunu kullanmasını öneren Hisarcıklıoğlu, ''Ekonomi tekrar yukarı doğru gitmeye başladı ama kaynağa ulaşım en önemli sıkıntılardan biri. Bu çerçevede kredi garanti fonunu kullanın. Hazine destekli, 1 katrilyon parası var bu 5 katrilyonluk krediye eşdeğer. Bunun yüzde 65'ini eğer problem olursa bankaya devlet ödüyor. Bunu kullanmanız lazım. Kredi garanti fonunun 400 trilyonluk kaynağını bitirdik. Sıra geldi devletin verdiği 5 katrilyona'' dedi.