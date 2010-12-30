-"ANADİL, ANA SÜTÜ GİBİ HELALDİR" ANKARA (A.A) - 30.12.2010 - HAS Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, "Herkesin dini de dili de kendi özgürlük alanındadır. Anadil, ana sütü gibi helaldir" dedi. Kurtulmuş, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmeler de yaptı. 2011 yılının, ülkemiz ve tüm insanlık için huzur, barış, kardeşlik ve refah temennisinde bulunan Kurtulmuş, yeni yıl mesajında iki dil ve özerklik tartışmalarına da yer verdi. Kurtulmuş, ''Dil, konuşmak için vardır, kavga etmek için değil. Türkçe, bu ülkenin resmi dilidir ama Türkiye'de her dilin rahatlıkla konuşulabildiği, öğretilebildiği bir özgürlük ve esenlik yurdu olmalıdır'' görüşünü dile getirdi. Bu çerçevede Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, iki günlük Diyarbakır ziyaretini olumlu bulduklarını belirten Kurtulmuş, ''Sembolik de olsa bu ziyareti yerinde bir adım olarak değerlendiriyoruz ancak sembolik yaklaşımlar yerine somut adımlar atılması gerektiğine inanıyoruz. Bu da bireylerin özgürlüğü üzerine oturan yeni siyasi ve hukuki bir reform sürecini gerçekleştirmekle mümkün olacaktır. 2010 yılında bu fırsat kaçırıldı, dilerim 2011 yılı da umutların karamsarlığa, beklentilerin hayal kırıklığına dönüştüğü bir yıl olmaz'' temennisinde bulundu. 2010 yılının demokrasi, insan hakları ve adil paylaşım adına beklentileri karşılamak yerine kısır tartışmalarla boşa harcandığını savunan Kurtulmuş. son günlerde giderek artan dil tartışmasının bunun en somut örneği olduğunu vurguladı. Numan Kurtulmuş, mesajında şunları kaydetti: ''Herkesin dini de dili de kendi özgürlük alanındadır, anadil, ana sütü gibi helaldir. Ülkemiz çok sayıda dili, anadil olarak konuşan insanların yaşadığı bir medeniyet havzasıdır. Onun için, resmi dilin sadece Türkçe olması şartıyla Kürtçe'nin ve diğer dillerin rahatlıkla konuşulabildiği, öğretilebildiği bir özgürlük ve esenlik yurdu olmalıyız. Dil, iletişim içindir; kavga vesilesi olamaz.'' Yeni yıl değerlendirmesinde, dış politika uyarılarına da yer veren Halkın Sesi Partisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş; Türkiye'nin 2011 yılında aktif ve şahsiyetli bir dış politika yapma zorunluluğu olduğunu vurguladı. 2010 yılının ekonomik açıdan hayal kırıklığı ile sonuçlandığını ileri süren Kurtulmuş, asgari ücrete yapılan zammı da eleştirdi. Bu olumsuz tabloya rağmen karamsar değil umut dolu olduklarını vurgulayan Numan Kurtulmuş, yeni yılın, tüm dünyada barışı, adaleti ve kardeşliğin tesis edildiği bir dönemin başlangıcı olmasını temennisinde bulunarak, halkın yeni yılını kutladı.