-"Amerika'daki Türk varlığı önemli" TBMM (A.A) - 17.10.2011 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Türk ABD Dernekleri Asamblesi Başkanı Ergün Kırlıkovalı ve beraberindeki heyeti kabul etti. Çiçek, kabulde yaptığı konuşmada, Amerika'daki Türk varlığının son derece önemli olduğunu belirtti. Türkiye ile ABD'nin çok yönlü ilişkisinin bulunduğunu belirten Çiçek, zaman zaman sıkıntılar, yol kazaları olsa da ABD ile Türkiye'nin yarım yüzyılı aşan süreden beri en başta siyasi, ekonomik, askeri ilişkileri yoğun olan iki ülke olduğunu ifade etti. İki ülkenin bir çok uluslararası kuruluşlarda da birlikte görev yaptığını anımsatan Çiçek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Dünya barışına birlikte katkı sağlamaya çalışıyoruz. Sizler de bizim oradaki ilişkilerimizin sağlam bir zemine oturtulabilmesi bakımından önemli bir görevi ifa ediyorsunuz. Anavatan Türkiye'nin dışında yaşayan çok sayıda hem soydaşı hem vatandaşı var ama Amerika'da yaşayanların durumu diğerlerinden biraz farklı çünkü, orası entelektüel birikimi olan bir toplum. Özellikle Amerika gibi açık bir toplumda, lobilerin siyaset belirlemede son derece etkin olduğu bir toplumda Türk varlığının çalışması, çabaları çok önemlidir. Maalesef zaman zaman ülkemiz aleyhine orada bir kısım kampanyaların kimi şekilde yürütüldüğünü siz orada, biz de burada çok kanaldan öğreniyoruz. Bu nedenle önümüzdeki dönemlerde sizlere, bizlere daha fazla görev düşecek daha çok işbirliği yapmamız gerekecek. Zaten her sene mayıs ayında New York'ta toplantı yapılıyor. Belki bu ve benzeri toplantıları biraz daha artırarak oradaki toplumun bilgi kirliliği sebebiyle yanlış kanaatlere sahip olmasını asgariye indirmemiz gerekecektir. Onun için oradaki çalışmalarınız hem sizin hem bizim için son derece önemli.'' Kırlıkovalı da asamble ve yapacakları temaslar hakkında Çiçek'e bilgi verdi. Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.