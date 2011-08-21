-"Amazon kadınları" köyüne döndü SAMSUN (A.A) - 21.08.2011 - Samsun Büyükşehir Belediyesince Batıpark'ta yapılan ''Amazon Köyü''ne, birebir amazon kadınlarına benzeyen heykeller yerleştiriliyor. Samsun'un Terme ilçesinde yaşadığı varsayılan efsane savaşçı amazon kadınları için Batıpark'ta ''Amazon Köyü'' kuruldu. Yaklaşık 2 bin 500 metrekarelik Amazon köyüne yerleştirilen Amazon kadın heykelleri için gerçek saç, protez göz, deri görünümü veren özel silikon madde kullanıldığı belirtildi. Savaşçı amazon kadınlarının heykellerini yapan Adil Çelik, efsaneye göre amazon kadınlarının 3 bin yıl önce yaşamış bir kavmin üyeleri olduğunu söyledi. Savaşçı kadınları herkesin tanıması gerektiğini belirten Çelik, şöyle konuştu: ''Amazon Köyü'nde görsel ve sanatsal çalışmalar yaparak efsane savaşçı kadınların yaşamlarını anlatmaya çalışıyoruz. Böyle bir çalışmanın dünyada ilk kez gerçekleştirildiğini sanıyorum. Heykellere dokunduğunuzda sanki canlı bir insana dokunuyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz. Bu çalışmalarda özel bir silikon kullanıldı. Amazon kadınlarına birebir benzer bir şekilde yapıldı. Heykellerin yapılışında yaklaşık 3 bin yıl önce yaşamış insanların kemik yapılarını esas aldık. Hiçbir çalışmamızda abartı yok. Çünkü amazonların çok iri yapılı olduğu anlatılır ama yapılan araştırmalarda günümüz insanından çok fazla farkı olmadığı anlaşıldı. Biz de bunu baz alarak böyle bir çalışma yaptık.'' Çelik, amazon kadınlarının üzerine deri elbiseler diktiklerini ve 3 bin yıl önce amazonların uyguladığı dikiş tekniğini kullandıklarını ifade etti. Amazon Köyü'ne biri amazon kraliçesi olmak üzere 24 adet amazon kadını heykelini yerleştirmeyi planladıklarını kaydeden Çelik, ''Heykellerimizi yaklaşık 1,5 yılda tamamladık. Şu an 6 heykeli köye yerleştirdik. Köyde yapılan çalışmaların tamamen bitmesi halinde bütün heykellerimizi yerleştireceğiz'' diye konuştu.