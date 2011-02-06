-"AMACIMIZ KENDİ ENERJİSİNİ ÜRETEN BİNALAR BIRAKMAK" NİĞDE (A.A) - 06.02.2011 - Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir, ''Amacımız bizden sonraki nesile dayanıklı, güvenilir, sağlıklı, hatta kendi enerjisini üreten binalar bırakmaktır'' dedi. Niğde'de Valilik, Belediye, Kadastro Müdürlüğü, Tapu Sicil Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü ile AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Demir, Mimarlar ve Mühendisler Odası üyeleri ile de toplantı yaptı. Bakan Demir, Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan'ı ziyaretinde yaptığı açıklamada, her yıl 20 milyon kişiye hizmet veren tapu kadastro ve sicil müdürlüklerinin fiziki yapılarını yenilediklerini, bu konudaki çalışmaların Nisan ayı sonuna kadar tamamlanacağını belirtti. Yapı denetimi uygulamasını yaygınlaştırdıklarını ifade eden Demir, şunları söyledi: ''Yapı denetiminde, tüm yapı yaptıranlar, inşa edenler, mimarlar ve mühendis arkadaşlarımız ile birlikte istediğimiz hedefe ulaşacağız. Amacımız bizden sonraki nesile dayanıklı, güvenilir, sağlıklı, hatta kendi enerjisini üreten binalar bırakmaktır. Türkiye'nin her yerinde dayanıklı, güvenilir, sağlıklı, enerji sarfiyatı noktasında verimli ve tasarruflu yapılar, mahalleler, şehirler bizim hedefimiz. Bu konuda mesafe kat ediyoruz. Bakanlık olarak kentlerin ve il özel idarelerinin çalışmaları ile altyapı noktasında çok önemli mesafeler yakaladık. İller Bankası 2009 yılında en çok içme suyu ve alt yapı gibi projeler için destek verdi. Proje bazında en çok desteği alan da Niğde oldu. Bütün belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum.'' Tapu Sicil ve Tapu Kadastro müdürlüklerinde de incelemelerde bulunan Demir, Tapu Sicil Müdürlüğünde yeni oluşturulan elektronik randevu sisteminden randevu alınarak, burada 5 lira ile çalışan ''foto kabini''nde resmi evraklar için kullanılan biometrik fotoğrafın rahatlıkla çektirilebildiğini kaydetti. Ziyaretleri sırasında kent merkezinde bazı vatandaşlarla da sohbet eden Bakan Demir, derslerinde başarılı olduğunu, ancak babasının kendisine bilgisayar almadığını söyleyen 8. sınıf öğrencisi Bedirhan Açıkgöz'e bilgisayar sözü verdi. Bakan Demir, daha sonra belediye başkanları ile basına kapalı olarak toplantı yaptı.