-"Amacımız bütün arazileri verimlileştirmek" ERZURUM (A.A) - 28.08.2011 - Erzurum'da hayvancılık tesislerinde incelemelerde bulunan Sağlık Bakanı Recep Akdağ, amaçlarının bütün arazileri verimli hale getirmek olduğunu söyledi. Erzurum'da gezi ve incelemelerini sürdüren Akdağ, Aşkale ilçesi Kesipköprü mevkisinde Er-Palan Hayvancılık Tesislerinde incelemelerde bulundu. Tesisleri gezen Akdağ, veteriner hekimler ve tesislerden sorumlu Abdullah Büçge'den hayvancılık alanında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Tesislerdeki buzağı ölümleriyle ilgili bilgi veren Büçge, bir tanesi abort (gebeliği spontan ya da medikal bir girişimle sonlandırma) olmak üzere 6 buzağı ölümü olduğunu belirterek, ''Toplam 6 bebek ölümüz var. 263'te 6 hayvan öldü. Buranın şartlarını göz önünde bulundurmak lazım. Ahır ortamında beslenenle, küvet ortamında beslenen, bakılan aynı düşünülebilir mi? Şu an hayvanlar adaptasyon sürecinde'' diye konuştu. Sağlık Bakanı Akdağ da 263 hayvanda 6 buzağı ölümünün fazla olduğunu ifade ederek, işletme verimliliğinin önemli olduğunu vurguladı. Palan Süt Merkezini de gezen Akdağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayvancılık anlamında Erzurum'un ayağa kaldırılacak bir il olarak tasarlandığını belirterek, bunu hem şehir siyasetinde görevliler olarak, hem de hükümet olarak tasarladıklarını söyledi. Hayvancılık anlamında şehrin geliştirilmesi için Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı ile görüştüğünü anımsatan Akdağ, ''Amacımız bu şehirdeki arazileri, bugün içinde bulunduğumuz Er-Palan Hayvancılık Tesisleri gibi Palan Süt gibi geliştirmektir. Bütün arazileri bu şekilde verimli hale getirmektir'' diye konuştu. Tesislerde bugün için 300 baş hayvanın olduğunu ifade eden Akdağ, şunları kaydetti: ''Bunu yakında 400 başa çıkaracaklar, hedefleri de 600 başa ulaşmak. Günlük süt üretimi aşağı yukarı 5 tonu yakalamışlar. Hem de organik süt üretiyorlar. Bunlar çok güzel örnekler. Bu örnekleri inşallah şehirde olabildiğince geliştirmeye çalışacağız. Bir de besi hayvancılığı, süt değil de et besiciliği yapan başka bir tesisi de gezeceğiz. Bu örneklerin başarılı olması bundan sonra aynı işleri yapacak müteşebbisler, bölge çiftçisi ve bölge halkı açısından son derece önemli.'' Erzurum'daki yatırımları yakından takip ettiğini vurgulayan Akdağ, ''Sonuçta burası atıl bir araziydi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin geçmişte kullandığı bir araziydi. Şimdi bu atıl araziyi hizmete dönmüş, üretime katma değere dönmüş oluyor. Burada 30'a yakın kardeşimiz çalışıyor'' dedi. Bölgede bir de süt paketleme tesisinin kurulmasının planlandığını anlatan Akdağ, ''Organik bir sütün pastörize ve günlük olarak dağıtımını düşünün. Ben Erzurum'da olsam hemen bu sütü alır içerim doğrusu. Bu şekilde inşallah bu arkadaşlarımızın başarıları, yarın bu örneklerin geliştirilmesi için insanımızı cesaretlendirecek. İnşallah başarılı bir şekilde devam ettirirler. Biz Erzurum'da hangi işi yaparsa yapsın müteşebbislere verdiğimiz desteği buradaki müesseseye de vereceğiz''şeklinde konuştu. Bakanı Akdağ, daha sonra, Cinisli köyündeki Halis Dış Ticaret AŞ Cinis Damızlık Angus Yetiştiriciliği Tesislerini gezerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.