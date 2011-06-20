-"AMACIMIZ BU KEZ BAŞARMAK" TRABZON (A.A) - 20.06.2011 - Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener, gelecek sezon yine şampiyonluk mücadelesinin içinde olmak ve bu kez bunu başarmak istediklerini bildirdi. Şener, Trabzonspor Dergisi'nin Haziran-Temmuz ayı sayısındaki yazısında, yeni sezon öncesinde tüm taraftarları sevgiyle selamladığını belirterek, ''İyisiyle, kötüsüyle bir sezonu geride bıraktık. Artık geçmişe takılmak yerine geleceğin planlarını yapmamız gerektiğine inanıyoruz. Bu doğrultuda beklentilere yanıt verecek, Şampiyonlar Ligi'ne girebilecek bir kadro kurmaya çalışıyoruz. Kampa kadar tüm eksikleri gidermenin çabası içerisindeyiz'' ifadelerini kullandı. Öncelikle takımdaki eksiklere göre adım attıklarını anlatan Şener, şöyle devam etti: ''Amacımız ligde yine şampiyonluk mücadelesinin içinde olmak ve bu kez başarmak. Aynı zamanda Avrupa'yı, yani Şampiyonlar Ligi'ni de çok istiyoruz. Hem deneyimli oyuncular hem de gelecek yatırımı niteliğinde futbolcular aldık, almaya da devam ediyoruz. Kamp süresine kadar da çalışıp hocamıza hazır bir kadro teslim edeceğiz. Bizler eleştirilere her zaman açık, demokratik kişileriz. Özellikle futbolun içerisinde olup da eleştirilmemek mümkün değil. Herkesin bir doğrusu var. Bu doğrulara göre görüşlerini dile getirebilir ancak biz de kendimize göre doğruları yapmak için çalışıyoruz.'' Kendilerini her zaman destekleyen taraftarlardan en büyük beklentilerinin kombine kart satışının geçen senenin de üzerine çıkması olduğunu ifade eden Şener, ''Burada beklentimiz işin maddi değil, manevi boyutu. Taraftarımızın satışlara vereceği destek takımı sahiplenmenin en önemli göstergesidir. O nedenle de herkesi daha duyarlı olmaya ve kulübü sahiplenmeye çağırıyoruz'' ifadesini kullandı.