-"ALT KATLARDA YANGIN SÖZ KONUSU DEĞİL" İSTANBUL (A.A) - 28.11.2010 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ali Karahan, ''Çalışmalarımız sürmekte. Alt katlarda yangın söz konusu değil. Yangın kısmen kontrol altına alındı'' dedi. Tarihi Haydarpaşa Tren Garı'nın çatısında çıkan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Yangın söndürme çalışmaları hakkında AA muhabirine bilgi veren Karahan, denizden ve karadan yangına müdahale edildiğini söyledi. Karahan, ''Çalışmalarımız sürmekte. Alt katlarda yangın söz konusu değil. Ekiplerimiz yangına müdahale ediyor. Gerekli bilgiyi ilerleyen saatlerde vereceğiz. Şu an yangın kısmen kontrol altına alınmış durumda'' diye konuştu. Karahan, kısmen kontrol altına alınan yangının saat kulesi tarafında yer yer devam ettiğini belirterek, yangının çıkış nedenine ilişkin net bir şey söylemelerinin şu anda mümkün olmadığını ifade etti. -HAYDARPAŞA GARI- 1908'de İstanbul - Bağdat Demiryolu hattının başlangıç istasyonu olarak inşa edilmiştir. Gar, TCDD'nin ana istasyonudur. İstanbul'un Anadolu yakasında, Kadıköy'de bulunur. Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde Bağdat Demiryolu yanında İstanbul-Şam-Medine (Hicaz Demiryolu) seferleri de yapılmaya başlanmıştır. Devrin Osmanlı Padişahı II. Abdülhamit döneminde, 30 Mayıs 1906 tarihinde yapımına başlanmıştır. 19 Ağustos 1908 tarihinde tamamlanıp hizmete girmiştir. Bir rivayete göre binanın bulunduğu sahaya III. Selim'in paşalarından Haydar Paşa'nın adı verilmiştir. Binanın inşaatını, ''Anadolu Bağdat'' adı altında bir Alman şirketi gerçekleştirmiştir. Ayrıca bir Alman'ın teşebbüsüyle garın önünde mendirek inşa edilerek Anadolu'dan gelecek veya Anadolu'ya gidecek vagonların ticari eşyasını yükleme ve boşaltma işlevi için tesisler yapılmıştır. İki Alman mimar Otto Ritter ve Helmuth Cuno tarafından hazırlanan proje yürürlüğe girmiş, garın yapımında Alman ustalarla İtalyan taş ustaları birlikte çalışmıştır. I. Dünya Savaşı sırasında gar deposunda bulunan cephanelere 1917'de yapılan bir sabotajla çıkan yangın sonucu binanın büyük bir bölümü hasar görmüştür. Yeniden onarılan bina bugünkü şeklini almıştır. 1979'da Haydarpaşa'nın açıklarında ''Independenta'' adlı tankerin bir gemiyle çarpışması sonu meydana gelen patlamadan ve sıcaktan dolayı binanın ''O Linneman'' adlı ustanın yaptığı kurşun vitrayları hasara uğramıştır. 1 Haydarpaşa Garı, 1976'da aslına uygun olarak yeniden geniş çapta onarılmış ve 1983'ün sonunda dört dış cepheyle iki kulenin restorasyonu tamamlanmıştır.