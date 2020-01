-"Altın Top" 3. kez Messi'nin ZÜRİH (A.A) - 10.01.2012 - Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Başkanı Michel Platini, 3. kez FIFA Altın Top Ödülüne layık görülen Arjantinli Lionel Messi'nin Dünya Kupası'nda da başarılı olması gerektiğini söyledi. Fransız Platini, basına yaptığı açıklamada ''Diego Maradona'ya bakın, herkes onun 1986'da neler yaptığını hatırlıyor. Ancak Napoli ve Barcelona'da yaptıkları o kadar çok hatırlanmıyor, dünya kupası, insanların hafızalarına kazınıyor'' dedi. 24 yaşındaki Messi'nin, Arjantin Milli Takımı ile dünya kupasını kazansa da, kazanmasa da çok büyük bir futbolcu olduğunu söyleyen Platini, ''Johan Cruyff da dünya kupası kazansa da kazanmasa da her zaman çok büyük bir futbolcu olacaktır ancak dünya kupası özel bir şey'' diye konuştu. -Üst üste 3. kez- ''Altın Top''u üst üste 3. kez kazanan Messi, böylece bu ödüle 3. kez layık görülen 4. futbolcu olmuştu. Daha önce Michel Platini, Johan Cruyff (Hollanda) ve Marco Van Basten (Hollanda) ödülü 3 kez kazanmıştı. Messi'den önce sadece Platini, ödülü 3 kez üst üste kazanma başarısı göstermişti. Sahada olağanüstü işler yapan Messi'nin ödülü almasının çok normal olduğunu söyleyen Platini, ''Messi, şu an futbol tarihinin neresinde'' sorusuna şu yanıtı verdi: ''Bırakalım önce kariyerini sonlandırsın. Futbolda her şey çok hızlı gelişiyor. Ronaldinho, Altın Top Ödülünü 2005'te kazandığında, daha çok kez bu ödülü alacağını söyledim ama alamadı. Ancak Messi'de her şey bir bütün halinde. Barcelona gibi bir topluluğa ihtiyacı var. Nazik ve sempatik görünüyor ama böyle goller atabilmek için katil olmak lazım. Futbolda çok nazik olursanız kazanamazsınız.''