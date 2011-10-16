-"Altın maraton" için başvurulacak İSTANBUL (A.A) - 16.10.2011 - Spor A.Ş. Tanıtım ve Organizasyon Müdürü Veli Ozan Çakır, üçüncü kez gümüş kategoride koşulan 33. Kıtalararası Avrasya Maratonu'nunda bu yıl altın maraton kriterinin yakalandığını ve gelecek yıl yarışın altın kategoriye alınması için Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği'ne (IAAF) başvuruda bulunacaklarını kaydetti. Veli Ozan Çakır, maratona bu yıl 7 farklı ülkeden 8 erkek, 9 bayan altın atlet yarışa katıldığını kaydetti. Böylece altın maraton kategorisi kriterlerini yakaladıklarını kaydeden Çakır, ''Maratonun altın kategoriye alınması için IAAF'ye müracaat edeceğiz'' dedi. Yarışa 8 bin 817 çipli koşucu katıldığını belirten Çakır, ''Bu güne kadar en sıkıntısız organizasyonlardan birisi oldu. Çok uyumlu çalışıldı. 40-50 bin civarında bir katılım olacağını bekliyorduk ama halk yürüyüşünde 100 bine yaklaşıldı'' diye konuştu.