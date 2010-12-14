-"ALTIN KÜRE" ADAYLARI BELLİ OLDU BEVERLY HILLS (A.A) - 14.12.2010 - Altın Küre adayları belli oldu. Başrollerini Colin Firth, Helena Bonham Carter ve Geoffrey Rush'un paylaştığı "King's Speech" en iyi drama filmi dahil olmak üzere 7 dalda aday gösterilirken, en iyi drama filmi dalında diğer adaylar "Black Swan", "The Fighter", "Inception" ve "The Social Network" olarak sıralandı. Müzikal veya komedi dalında "Alice in Wonderland", "Burlesque", "The Kids Are All Right", "Red" ve "The Tourist" filmleri Altın Küre'ye aday olurken, "The Social Network" ve "The Fighter" filmleri de 6'şar dalda aday gösterildi. Altın Küre'ye diğer kategorilerde aday gösterilen isimler ve kategoriler ise söyle sıralanıyor; -Drama filminde en iyi erkek oyuncu adayları: Jesse Eisenberg (Social Network), Colin Firth (King's Speech), James Franco (127 hours), Ryan Gosling (Blue Valentine) ve Mark Wahlberg (The Fighter). -Drama filminde en iyi kadın oyuncu adayları: Halle Berry (Frankie and Alice), Nicole Kidman (Rabbit Hole), Jennifer Lawrence (Winter's Bone), Natalie Portman (Black Swan) ve Michelle Williams (Blue Valentine). -Müzikal ve Komedi filmlerinde en iyi erkek oyuncu adayları: Johnny Depp (Alice in Wonderland), Johnny Depp (The Tourist), Paul Giamatti (Barney's Version), Jake Gyllenhaal (Love and Other Drugs) ve Kevin Spacey (Casino Jack). -Müzikal ve Komedi filmlerinde en iyi kadın oyuncu adayları: Annette Bening (The Kids Are All Right), Julianne Moore (The Kids Are All Right), Anne Hathaway (Love & Other Drugs), Angelina Jolie (The Tourist) ve Emma Stone (Easy A.). -En iyi yönetmen adayları: Darren Aronofsky (Black Swan), David Fincher (The Social Network), Tom Hooper (The King's Speech), Christopher Nolan (Inception) ve David O. Russell (The Fighter). -En iyi yardımcı erkek oyuncu adayları: Christian Bale (The Fighter), Michael Douglas (Wall Street: Money Never Sleeps), Andrew Garfield (The Social Network), Jeremy Renner (The Town) ve Geoffrey Rush (The King's Speech). -En iyi yardımcı kadın oyuncu adayları: Melissa Leo (The Fighter), Helena Bonham Carter (The King's Speech), Mila Kunis (Black Swan), Amy Adams (The Fighter) ve Jacki Weaver (Animal Kingdom). -En iyi animasyon filmi adayları: "Toy Story 3", "The Illusionist", "How to Train Your Dragon", "Despicable Me" ve "Tangled". -Yabancı dilde en iyi film adayları: Meksika-İspanya ortak yapımı "Biutiful", Fransa'dan "The Concert," Rusya'dan "The Edge," İtalya'dan "I Am Love" ve Danimarka'dan "In a Better World". -En iyi Senaryo adayları: Danny Boyle ve Simon Beaufoy (127 Hours),Lisa Cholodenko ve Stuart Blumberg (The Kids Are All Right),Christopher Nolan (Inception), David Seidler (The King's Speech) ve Aaron Sorkin (The Social Network). -En iyi komedi veya müzikal dizisi adayları: "Glee", "30 Rock", "The Big Bang Theory", "The Big C", "Modern Family" ve "Nurse Jackie". -En iyi drama dizisi adayları: "Boardwalk Empire", "Dexter", "The Good Wife", "Mad Men" ve "The Walking Dead". -Müzikal ve Komedi dizilerinde en iyi erkek oyuncu adayları: Alec Baldwin (30 Rock), Steve Carell (The Office), Thomas Jane (Hung), Matthew Morrison (Glee) ve Jim Parsons (The Big Bang Theory). -Müzikal ve Komedi dizilerinde en iyi kadın oyuncu adayları: Toni Collette (The United States of Tara), Edie Falco (Nurse Jackie), Tina Fey (30 Rock), Laura Linney (The Big C) ve Lea Michele (Glee). -Drama dizilerinde en iyi erkek oyuncu adayları: Steve Buscemi (Boardwalk Empire), Bryan Cranston (Breaking Bad), Michael C. Hall (Dexter), Jon Hamm (Mad Men) ve Hugh Laurie (House). -Drama dizilerinde en iyi kadın oyuncu adayları: Julianna Margulies (The Good Wife), Elisabeth Moss (Mad Men), Piper Perabo (Covert Affairs), Katey Sagal (The Closer) ve Kyra Sedgwick (The Closer). Altın küreler, 16 Ocakta yapılacak törende sahiplerini bulacak.