-"Altın Koza"lı gazeteciler ADANA (A.A) - 27.11.2011 - Adana Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 18. Altın Koza Film Festivali kapsamında gerçekleştirilen ''Basın Özendirme Yarışması'' sonuçlandı. Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosundan yapılan açıklamaya göre, bu yıl 18'incisi düzenlenen Altın Koza Film Festivali etkinlikleri kapsamındaki ''Altın Koza Haberleri Basın Özendirme Yarışması''nın sonuçları açıklandı. Haber, köşe yazısı, kurgu-montaj, televizyon programı, haber fotoğrafı, televizyon haberi, sayfa düzeni, röportaj ve araştırma-inceleme olmak üzere 9 dalda ödüle layık eserler belirlendi. Yarışmada ödül alan gazeteciler ve kurumları şöyle: ''Haber: Anıl Bağrık (Anadolu Ajansı), Aykut Ünlüpınar (Anadolu Ajansı), Ali Güreli (Anadolu Ajansı), Yener Ekinci (İHA), Kerem Türk (İHA), Adnan Bektaş (İHA), Cavit Bayar (Demokrat Adana), Ahmet Akgün (Adana Haber), Namık Kemal Kalaycı (Güney Haber), Zeki Çağlar Kaya (Günlük), Gökhan Babayiğit (Egemen), Murat Geğin (Çukurova Press), Bayram Bulut (Günaydın), Dilber Demirel (Çukurova’dan Haber), Murat Yıldız (Ekspres), Mehmet Şahin (Cihan Haber Ajansı), Ramazan Özer (Milli Gazete), Vahit Şahin (İHA). Köşe Yazısı: Cemil Serezli (spor01.com), Hülya Ekmekçi (Gazete Adana), Jale Karaşahinoğlu (Medya Vizyon), Halise Tekbaş (Evrim), Ali Gülengül (Yeni Gözlem), Bekir Fevzi Yıldırım (Büyüksaat), Gökmen Oğur (Merhaba), Murat Karaköseoğlu (Adana Haber), Nedim Soylu (Adana Haber), Azmi Ertan (adanahaber.net), Çetin Gülbasar (Ekspres), Murat Özkardeş (Kent), Ömer Alpdoğan (Egemen), Neslihan Öztoprak (Olay Haber), Bircan Birincioğlu (Gazete Adanalı), Dursun Dağtekin (Adanus), Hüseyin Sungur (Günaydın), İnci Çeliköz (Toros), Harun Cingiz (Yeni Adana), Aliye Gültekin (5 Ocak), Kerem Demiral (5 Ocak), Şerife Ekmekçi (Günışığı). TV kurgu-montaj: Mehlika Bilen (Akdeniz TV), Ayşe Kanıtatlı (Koza TV). TV program: Kudret Sönmez (Koza TV). Haber fotoğrafı: Fatma Kar (Adana Türk), Serdar Akın (Toros), Leyla Kesen (Ekspres), Abdullah Coşkun (İHA). TV haber: Hamza Gül (NTV), Serhat Şanlı (NTV), Sema Erdoğan (Kanal B), Çağatay Erdem (Kanal B), Aydın Güçlü (Akdeniz TV), Umut Yüzer (Akdeniz TV), Orhan Fikret Ücal (Kent TV), İbrahim Karanfil (Koza TV), Bülent Serim (TRT), Memiş Akçam (TRT). Sayfa düzeni: Bülent Çelikden (Çukurova Çağdaş), Emre Ekici-Mustafa Özalp (Yerel Haber), Sultan Akbaş (Ekspres), Funda Bozan (İlkhaber), Şener Metin (Yeni Metin), Fatma Tekbaş (Doruk), Songül Güler (Adana Haber), Öner Yüzer (Güney Haber), Mehmet Apaydın (Son Nokta), Tevfik Dinçkalmış (Günlük), Bülent Vezir (Çukurova Press), Ahmet Kırmızıdal (Toros), Figen Ekiz (5 Ocak), Yusuf Aslan (İlkhaber). Röportaj: Hüseyin Yetiş (Barış), Taha Özdemir (Akdeniz TV), Soner Kan (İHA), Yakup Ziya Boran (Koza TV). Araştırma-inceleme: Zafer Şahin (5 Ocak), Fatih Keçe (İHA), Oben Kırdök (Sabah).