-"Altın Ayı" için 18 aday BERLİN (A.A) - 31.01.2012 - Almanya'nın başkenti Berlin'de 9-19 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan 62. Berlin Film Festivalinde (Berlinale) 18 film "Altın Ayı" için yarışacak. Berlinale'nin direktörü Dieter Kosslick, bugün Berlin'de düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, festivalin yarışma programında 23 filmin gösterileceğini, bu filmlerden 5'inin yarışma dışı yer alacağını belirtti. Kosslik, "Altın Ayı" için yarışacak tüm filmlerin festivalde dünya prömiyerinin yapılacağını kaydetti. Festivalin bu yılki yarışma bölümünde Türk filmi yer almazken, Forum bölümünde Türkiye-Yunanistan yapımı Emin Alper'in "Tepenin Ardı", "Generation 14plus" adlı bölümde, Türkiye yapımı Reis Çelik'in yönetmenliğini yaptığı ve İlyas Salman ile Dilan Aksüt'ün oynadığı "Lal Gece", Hollanda yapımı Meral Uslu'nun "Sneakbar", Panorama bölümünde Avusturya yapımı Umut Dağ'ın "Kuma", "Perspektive Deutsches Kino" adlı bölümde Engin Kundağ'ın "Ararat" ve Tamer Yiğit'in "Karaman" adlı filmi gösterilecek. 62. Berlin Film Festivali'nde "Altın Ayı" için yarışacak filmler şöyle: Fransa yapımı Frederic Videau'nun "A moi seule" Fransa/Senegal yapımı Alain Gomis'in "Ajourd'hui" Çin yapımı Wang Quan'an'ın "Bai lu yuan" Alman yapımı Christian Petzold'un ''Barabara'' Fransa/Filipinler/Almanya/İngilterre yapımı Brillante Mendoza'nın ''Captive'' İtalya yapımı Paolo'nun ''Cesare deve morire'' Macaristan/Almanya/Fransa yapımı Bnece Fliegauf'un ''Csak a szel'' İspanya yapımı Antonio Chavarrias'ın ''Dictado'' Danimarka, Çek, İsveç, Almanya yapımı Nikolaj Arcel'in ''A Royal Affair'' Alman/Norveç yapımı Jürgen Vogel'in ''Gnade'' Rusya/ABD yapımı Billy Bob Thorton'un ''Jayne Mansfield's Car'' Endonezya/Almanya/Hong Kong/Çin Edwin'in ''Postcard From The Zoo'' İsveç/Fransa yapımı Ursula Meier'in ''L'enfant d'en haut'' Fransa/İspanya yapımı Benoit Jacquot'un ''Les adieux a la Reine'' Almanya/Yunanistan yapımı Spiros Stathoulopoulos'un ''Meteora'' Kanada yapımı Kom Nguyen'in ''Rebelle'' Portekiz, Almanya/Brezilya/Fransa yapımı Teresa Madruga'nın ''Tabu'' Almanya yapımı Hans-Christian Schmid'in ''Was bleibt'' Toplam 67 ülkeden 395 filmin gösterileceği festival, 9 Şubat Perşembe günü ''Les adieux a la Reine'' adlı film ile start alacak.