"Alo, ben Kadir Topbaş'ın sekreteriyim" çetesi!

T24- İstanbul Büyükşehir Belediyesi, son zamanlarda Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın adını kullanarak dolandırıcılık yapan bir şebeke ile ilgili ihbarların alındığını bildirdi ve vatandaşları uyardı.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, "Sanal Özel Kalem Müdürlüğü" oluşturduğu ileri sürülen şebekenin, telefonla ünlü iş adamlarını arayarak, "Ben özel kalem müdürüyüm, sekreter şimdi sayın başkanı bağlayacak" diyerek iş adamlarından yardım talebinde bulundukları ve para istediklerinin tespit edildiği belirtildi.



Açıklamada, Topbaş'ın ya da belediyenin kurumsal olarak iş adamlarını arayarak para ve yardım talebinde bulunmadığı ifade edildi.



Telefonla yardım talebinde bulunanlara itibar edilmemesi gerektiği belirtilen açıklamada, böyle bir durum karşısında 155 Polis ile belediyenin 153 Beyaz Masa hattı ve Özel Kalem Müdürlüğünün 0212-4551300 numaralı telefonu aranarak bilgi verilmesi istendi.



