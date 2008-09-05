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Kültür-Sanat

"Aldatma" Romanya'da sahnelenecek

Nilüfer Sanat Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Aldatma" adlı tiyatro oyunu, Romanya'nın Braila kentinde 7-14 Eylül tarihlerinde düzenlenen "Gece ve Gündüz Avrupa Tiyatro Festivali"ne katılac

05 Eylül 2008 03:00

Nilüfer Belediyesinin kardeş kentlerinden biri olan Braila Belediyesinin özel davetlisi olarak festivale katılmak üzere Romanya'ya gidecek olan Nilüfer Sanat Tiyatrosu oyuncuları, "Aldatma" adlı oyunu bir hafta süreyle Braila Gençlik Kültür Merkezinde sergileyecek.

Harold Pinter'in yazdığı, Haluk Bilginer'in Türkçeye çevirdiği ve Mehmet Ergen'in yönettiği oyunda, Barış Falay, Hakan Silahsızoğlu, Murat Karasu ve Neriman Uğur rol alıyor.

Daha önce sahnelendiği Bursa ve İstanbulda büyük beğeni toplayan oyun, "Aldatma" teması üzerine kurulu ilişkileri anlatıyor.

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