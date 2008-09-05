"Aldatma" Romanya'da sahnelenecek

"Kibarlık Budalası" Ödemiş'te sahnelendi

Ege'de tiyatro köprüsü

Nilüfer Belediyesinin kardeş kentlerinden biri olan Braila Belediyesinin özel davetlisi olarak festivale katılmak üzere Romanya'ya gidecek olan Nilüfer Sanat Tiyatrosu oyuncuları, "Aldatma" adlı oyunu bir hafta süreyle Braila Gençlik Kültür Merkezinde sergileyecek.Harold Pinter'in yazdığı, Haluk Bilginer'in Türkçeye çevirdiği ve Mehmet Ergen'in yönettiği oyunda, Barış Falay, Hakan Silahsızoğlu, Murat Karasu ve Neriman Uğur rol alıyor.Daha önce sahnelendiği Bursa ve İstanbulda büyük beğeni toplayan oyun, "Aldatma" teması üzerine kurulu ilişkileri anlatıyor.