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"Aldatan adam ceketini alır gider"

Mehmet Ali Erbil'in ayrıldığı eşi Tuğba Ekinci, boşanma sürecinde ilk kez konuştu.

22 Mart 2010 02:00

T24 - Mehmet Ali Erbil'in ayrıldığı eşi Tuğba Ekinci, boşanma sürecinde ilk kez konuştu. Mehmet Ali Erbil ve Tuğba Erbil arasında ipler kopma noktasında. Mehmet Ali Erbil'in kendisini aldattığı gerekçesiyle oğlu Ali Sadi'yi de alarak evini terk eden ve eşinden istediği yüksek nafakayla konuşulan Tuğba Erbil, Hürriyet'ten Ayşe Arman'a konuştu.



Eşinin basınla arasının çok iyi olduğunu ve kendisini "paragöz" bir insan olarak göstermeye çalıştığını iddia eden Tuğba Erbil, "Mehmet Ali’yi susturabilene aşk olsun. Ben hâlâ eşiyim, çocuğunun annesiyim, “Şu kadar nafaka istiyor, tazminat istiyor” demek bana çirkin geliyor, hiç ona yakışmıyor" derken, yeni hayatını "Evden çıkan benim. Benim bildiğim, aldatan adam, ceketini alır gider! Bizde öyle olmadı. Mehmet Ali, “Ben düzenimi bozamam” dedi. Ben üç buçuk yaşında çocukla kiralık eve çıktım. Çocuğun yatağı bile yok, benimle yatıyor" sözleriyle anlattı. 40 bin liralık nafaka talebini doğrulayan Tuğba Erbil, "Benimle evlenmeden önce iki evi olan Mehmet Ali'nin evlendikten sonra 15 evi olmuş. Bütün bu evlerin bedeli 30 milyon liraysa, yeni kanun, 'Evlendikten sonra edinilen malların yarısı eşindir' diyor. Sen bir gecede 100 bin lira kaybediyorsun kumarda. Kimse yazmıyor bunları. Her gece kumarda 100 bin lira kaybeden adamın, ayda çocuğuna ve karısına 40 bin lira vermesi çok mu?" sözleriyle kendini savundu.

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