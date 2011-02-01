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Dünya

"AKREPLER"İN BİR ÜYESİ DAHA YAKALANDI BELGRAD (A.A)

01 Şubat 2011 13:49

-"AKREPLER"İN BİR ÜYESİ DAHA YAKALANDI BELGRAD (A.A) - 01.02.2011 - Srebrenitsa'da 8 bin Boşnak sivilin katledilmesinde yer alan ''Akrepler'' (Şkorpioni) adlı paramiliter grubun üyesi Milorad Momiç'in Fransa'da tutuklandığı bildirildi. Sırbistan'ın resmi haber ajansı Tanjug'un verdiği habere göre, Sırbistan Savaş Suçları Savcılığı tarafından, 1995 yılında ''Akrepler''in üyesi olarak Boşnak sivillere yönelik savaş suçu işlemekten aranan 47 yaşındaki Momiç, sahte kimlikle yaşadığı Fransa'nın güneydoğusundaki Grenoble kenti yakınında tutuklandı. Momiç'in, Fransa'da ''Guy Monier'' ismini kullanarak yaşadığı ve işe giderken güvenlik güçlerince yakalandığı bildirildi. Belgrad Yüksek Mahkemesi Savaş Suçları Bölümü, 2007 yılında ''Akrepler''in 4 üyesine Srebrenitsa'da işledikleri savaş suçları nedeniyle yaklaşık 20'şer yıl hapis cezası vermişti. Srebrenitsa'da 1995 Temmuzunda 8 bin Boşnak'ın öldürülmesinde önemli rol oynayan ''Akrepler'', Bosna'daki savaşın (1992-1995) yanı sıra Hırvatistan ve Kosova'daki çatışmalarda da yer almıştı.

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