-"AK Parti'li belediyeler hibe ve kredi almadı" ANKARA (A.A) - 11.10.2011 - Hasan Öymez - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi, AK Partili belediyelerin Alman vakıflarından hibe ve kredi aldığı yönündeki iddiaları yalanlayarak, ''AK Partili belediyeler Alman bankalarından veya vakıflarından tek kuruş hibe ve kredi almadı. Kredi görüşmesi bile yapılmadı. CHP yöneticileri, CHP'li belediyelerin yolsuzluklarını örtbas etmek için AK Partili belediyelere çamur atıyor'' dedi. Alman vakıflarının bazı belediyelere hibe ve kredi vererek terör örgütüne dolaylı olarak para aktarıldığına ilişkin tartışmalar sürüyor. AA'ya konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi, CHP yöneticilerinin, ''AKP'li belediyeler de Alman vakıflarından kredi aldı'' iddialarını yalanladı. Yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak, CHP yöneticilerinin AK Partili Samsun, Denizli, Bursa ve Kayseri Büyükşehir belediyeleriyle ilgili iddialarını soruşturduğunu anlatan Tanrıverdi, ''Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 1997'de daha AK Parti kurulmadan önce, atıksu arıtma tesisi için Hazine Müsteşarlığı aracılığıyla Alman hükümetinden kredi aldı. CHP'lilerin iddia ettiği gibi Alman vakıflarından herhangi biriyle hibe ve kredi ilişkisi olmadı'' dedi. Denizli'de ise Alman Kalkınma Bankası (KfW) ile görüşmelerin 1996'da CHP'li Ali Marım'ın belediye başkanlığı döneminde başladığını; kredinin 1999'da DYP'li Ali Aygören tarafından alındığını vurgulayan Hüseyin Tanrıverdi, ''CHP'li başkanın başlattığı süreci, DYP'li başkan tamamlıyor ve alınan 8 milyon 200 bin avroluk kredinin ödemeleri, 2009'da AK Partili başkan döneminde başlıyor'' diye konuştu. Bursa Büyükşehir Belediyesinde 1998'de Kfw'den 211 milyon 198 bin avroluk kredinin dönemin ANAP'lı Belediye Başkanı Erdem Saker tarafından temin edildiğini açıklayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tanrıverdi, ''Ayrıca Commerzbanktan da 57 milyon 966 bin avro kredi alınmış. AK Partili Hikmet Şahin döneminde Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankasından 55 milyon avro, daha sonra AK Partili Recep Altepe döneminde de yine Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankasından 100 milyon avro kredi alınmıştır. Bursa'da da AK Parti döneminde hiçbir Alman vakfıyla kredi ve hibe görüşmesi yapılmamıştır'' ifadelerini kullandı. Samsun Büyükşehir Belediyesinde ise Kfw'den 2002 yılında belediyeyi AK Parti kazanmadan önce kredi alındığını söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tanrıverdi, ''2005 yılında KfW'den atıksu için kredi alındı. Ama Alman bankalarından veya vakıflarından tek kuruş hibe ve kredi alınmadı'' dedi. Tanrıverdi, ''CHP'li yöneticiler kendi belediyelerinin yolsuzluk batağında olduğunu görünce; itibar kaybettiklerini görünce, büyük bir hezeyanla ve panikle davranmışlardır. Kendi ayıplarını ve hatalarını örtbas etmek için özellikle AK Partili belediyelere yönelik asılsız ve mesnetsiz saldırılarda bulunmuşlardır. CHP'li belediyelerin yolsuzluklarını örtbas etmek için AK Partili belediyelere çamur atıyor. Yaptıkları iftiradan öte bir şey değildir.''