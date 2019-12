-"Akdeniz havzasında reform dinamiği hayata geçmektedir" İSTANBUL (A.A) - 16.11.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Akdeniz havzasında artık demokrasi yönünde kuvvetli bir reform dinamiğinin hayata geçtiğini bildirdi. Gül, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ''Avrupa-Akdeniz Ekonomik ve Sosyal Konseyler ve Benzer Kuruluşlar Zirvesi''ne bir mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Gül, mesajında, zirvenin, sadece Avrupa-Akdeniz havzasında daha güçlü bir sivil toplumun gelişmesine katkıda bulunmakla kalmayıp, aynı zamanda ortak geleceği ilgilendiren iklim değişikliğinden, uluslararası mali krize uzanan geniş bir yelpazedeki pek çok konuya ilişkin tartışmalara da esaslı katkı sağlayan bir oluşum olduğunu vurguladı. Avrupa-Akdeniz havzasında istikrar ve refahın güçlendirilmesi ve bölgenin bir barış alanına dönüştürülmesinin ortak hedefleri oluşturduğunun altını çizen Gül, söz konusu zirvenin de kurulduğu günden bu yana bu hedeflere ulaşılması için gayret sarf ettiğini belirtti. Kuzey Afrika'da başlayan ve hızla diğer Orta Doğu ülkelerine yayılan değişim ve demokratik dönüşüm hareketlerinin bölgeyi tarihi bir dönemecin eşiğine getirdiğine işaret eden Gül, mesajında şunları aktardı: ''Bu dönüşümün barış, istikrar, huzur ve refaha tahvil edilmesi elzemdir. Bölgesel işbirliği ihtiyacı, bu şartlarda her zamankinden daha fazla hissedilmekte ve hepimize büyük sorumluluk yüklemektedir. Akdeniz havzasında artık demokrasi yönünde kuvvetli bir reform dinamiği hayata geçmektedir. Her ülkenin kendine has tarihi ve kültürel özellikleri bulunsa da insan haklarına saygılı, hukukun üstünlüğüne dayanan, şeffaf ve hesap verebilir bir devlet sistemine sahip olunması, bölgedeki toplumların meşru ve müşterek beklentisini teşkil etmektedir. Bu süreç başarıya ulaştığı takdirde, Avrupa-Akdeniz havzası ülkelerinin coğrafi anlamda olduğu kadar değerler temelinde de buluşmaları gerçekleşmiş olacaktır. Ayrıca, bölgede ortaya çıkacak barış primi, Akdeniz havzasının kalbini oluşturduğu büyük Afro-Avrasya coğrafyasındaki halklara şüphesiz önemli faydalar sağlayacaktır.'' Abdullah Gül, mesajında, sivil toplumun, katılımcı bir demokrasinin özünü teşkil ettiğini, bundan dolayı zirveye katılan herkesin kendi toplumları ve bir bütün olarak Avrupa-Akdeniz havzasının geleceği için oynadığı rolün, bu özel dönemde her zamankinden daha büyük ve önemli olduğuna dikkati çekti.