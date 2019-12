-"AK PARTİ'NİN ROTASINI MİLLET ÇİZDİ" EDİRNE (A.A) - 11.05.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti, birileri gibi, çetelerin partisi, çetelere kol kanat geren, çetelere avukatlık yapan bir parti değildir. Görüyorsunuz bazı partilerin rotasını çeteler, mafya belirliyor, ama AK Parti'nin rotasını çeteler değil, millet çizmiştir'' dedi. Erdoğan, partisince Edirne Selimiye Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, buradan tüm Edirne'ye, Enez'e, Havsa'ya, İpsala'ya, Keşan'a, Lalapaşa'ya, Meriç'e, Süloğlu'na, Uzunköprü'ye, oralarda yaşayanlara selam ve sevgilerini gönderdiğini söyledi. Tarihin, medeniyetin, kahramanlığın şehri, Fatih Sultan Mehmet'in doğduğu, Mimar Sinan'ın donattığı, Osmanlı'nın kadim başkenti Edirne'yi ve Edirnelileri selamladığını ifade eden Erdoğan, ''Edirne; Konya, Bursa, İstanbul, Ankara gibi bizim tarihimizdir, medeniyetimizdir, gururumuzdur, göz bebeğimizdir'' dedi. Ülkeye, millete, 81 vilayete, 74 milyonun her birine hizmeti, bir lütuf değil, bir hak olarak gördüklerini belirten Erdoğan, Edirne'ye, Edirnelilere hizmet etmenin boyunlarının borcu olduğunu kaydetti. Başbakan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Biz, Türkiye haritasını renklere ayıranlardan değiliz. Biz partizanlık yapanlardan, şehirleri, bölgeleri birbirinden ayrı gayrı tutanlardan değiliz. Biz Doğu'ya, Batı'ya, Kuzey'e, Güney'e sırtını dönenlerden değiliz. Değil mi ki insandır, değil mi ki candır; başımızın tacıdır, gönlümüzün sultanıdır. 74 milyon bizim için birdir. Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Romanıyla, Gürcüsüyle, Boşnağıyla, biz Yunus'un diliyle 'yaradılanı severiz yaratandan ötürü' anlayışıyla seviyoruz. Alevisi, Sünnisi, doğulusu, batılısı, Romanı, göçmeni hepsi bizim nazarımızda eşittir, hepsi bizim öz be öz kardeşimizdir. Biz bu millete efendi olmak için değil, hizmetkar olmak için geldik. Çünkü bu millet, kendisine efendilik taslayanlardan çok çekti. Bu ülke, millete tepeden bakanlardan, milleti aşağılayanlardan, aynı dili konuşamayan, aynı yöne bakamayanlardan çok çekti. AK Parti, elitlerin partisi, seçkincilerin partisi değildir. AK Parti, birileri gibi, çetelerin partisi, çetelere kol kanat geren, çetelere avukatlık yapan bir parti değildir. Görüyorsunuz bazı partilerin rotasını çeteler, mafya belirliyor, ama AK Parti'nin rotasını çeteler değil, millet çizmiştir.'' Başbakan Erdoğan, on yıllar boyunca milletin ekmeğine, emeğine, alın terine, tarladaki ürününe musallat olan çeteleri tasfiye ettiklerini vurgulayarak, rahatsızlığın buradan kaynaklandığını söyledi. ''Siz bize destek oldunuz, siz bize yetki verdiniz; biz de sizden aldığımız güçle, çetelere karşı amansız bir mücadele yürütüyoruz'' diyen Erdoğan, ''hukukun üstünlüğü, demokrasi, özgürlük, egemenlik, söz, yetki, karar milletindir'' dediklerini anlattı.