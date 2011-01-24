-"AJAN GÖNDERMELERİNE GEREK YOK" ANKARA (A.A) - 24.01.2011 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, ''CHP, seçime nasıl hazırlandığımızı öğrenmek istiyorsa Sayın Genel Başkan Yardımcısı Hurşit Güneş Bey'in ifade ettiği gibi bize bir gazeteciyi ajan olarak falan göndermelerine gerek yok'' dedi. Hüseyin Çelik, MKYK ve MYK toplantılarının ardından düzenlediği basın toplantısında, toplantılarda iç ve dış siyasi gelişmeler ile sosyal ve ekonomik gelişmelerin ele alındığını bildirdi. AK Parti olarak yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklarla mücadele amacıyla yola çıktıklarını belirten Çelik, şöyle konuştu: ''AK parti iktidara geldiği zaman cüzi de olsa 1 doların altında geçinen vatandaşlarımız vardı. Bu sıfırlanmıştır. 2 dolar 15 Cent günlük geliri olan, bu gelirle geçinen veya bunun az altında bir gelirle geçinen nüfusumuzun o dönemdeki oranı yüzde 3 civarındaydı. Bu, binde 2'ye düşmüştür. En büyük gelişme bence 4 dolar 15 cent günlük gelire sahip olan insanımızın oranı yüzde 30'du. Bu, yüzde 4'e düşmüştür. Bu son derece önemlidir. Biz iktidara geldiğimizde topladığımız her 100 liralık verginin 103 lirasını faiz olarak veriyorduk. Şimdi topladığımız vergilerin 23 lirası faize gidiyor. Milli gelirimizin 14,8'ini faize ödüyorduk. Şimdi yüzde 4,5 faize gidiyor. Bu, ekonomideki sağlam gidişin bir göstergesidir.'' -AJAN GAZETECİ- Bu konuların MKYK ve MYK toplantılarında ele alındığını bildiren Hüseyin Çelik, haziran ayında yapılacak genel seçimlere hazırlandıklarını belirterek, ''37 il başkanımız, 69 da ilçe başkanımız seçimlerde aday olmak için istifa etti'' dedi. Teşkilat başkanlığının istifa eden yöneticilerin yerine yapılacak atamalar konusunda toplantıda bilgi verdiğini kaydeden Çelik, AK Parti'nin seçime çok kararlı bir şekilde hazırlandığını ifade etti. 4 yıllık değil, 12 yıllık bir seçim beyannamesi ile halkın karşısına çıkılacağını anlatan Çelik, bunun istikrar ve kararlılık demek olduğunu söyledi. Hüseyin Çelik, şunları söyledi: ''Yapamayacağımız hiçbir vaatte bulunmayacağız, üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir vaatte bulunmayacağız, seçim ekonomisi uygulamayacağız, popülizme asla kaçmayacağız. Bakın seçime neredeyse 4 ay gibi bir süre var ve bu ülkede bir seçim ekonomisi yürütülmüyor. CHP, seçime nasıl hazırlandığımızı öğrenmek istiyorsa Sayın Genel Başkan Yardımcısı Hurşit Güneş Bey'in ifade ettiği gibi bize bir gazeteciyi ajan olarak falan göndermelerine gerek yok. Hiç ajan olarak falan göndermesinler, ismi ile cismi ile göndersinler. Kimi gönderiyorlarsa, neyi öğrenmek istiyorlarsa biz onları ağırlarız. Çayını, kahvesini içiririz, yemeğini de yediririz ve particilik nasıl yapılıyor, siyaset nasıl yapılıyor onunla ilgili olarak onlara ders de vermeye talibiz, hazırız. Tabii ilk dersin adı da samimiyet olacak. Sadece gönderdikleri bir iki kişiyi değil, daha fazla gönderirlerse onları da eğitmeye ve bu işlerin nasıl yapıldığını da onlara öğretmeye hazırız. Temenni ediyorum ki; Sayın Hurşit Güneş böyle bir şey söylememiş olsun. 'Ajan gönderiyoruz ve AK Partililer nasıl çalışıyor bunu öğrenmeye çalışıyoruz'' dememiş olmasını temenni ederim. Çünkü bu ajan gönderme, vesaire hoş şeyler değil. Biz kapısı açık olan yüreği de açık olan bir partiyiz. Gazeteci arkadaşlarımız bize açık yüreklilikle gelirlerse daha büyük bir mutluluk duyarız.'' -"İŞBİRLİĞİ HİÇ YAPMAZ, YAPMAMIŞTIR VE YAPMAYACAKTIR"- Perşembe günü Erzurum'da Başbakan Erdoğan'ın gençlik temsilcileri ile bir toplantı yapacağını bildiren Hüseyin Çelik, şunları söyledi: ''Sayın Kılıçdaroğlu hiç de yakışık almayan bir biçimde bizim Hizbullah ile işbirliği yaptığımızı söyledi. Şunun çok iyi bilinmesi gerekiyor. Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın CHP'liler tarafından bütün muhalefet ve bütün Türkiye tarafından çok iyi bilinmesi gerekiyor. AK Parti, bırakın bir illegal terör örgütü, hiçbir illegal örgütle münasebet içinde olamaz, ilişki içerisinde olamaz, işbirliği hiç yapmaz, yapmamıştır ve yapmayacaktır. Bir iddiayı ortaya atan insan iddiasının altını doldurmak zorundadır. Kamuoyuna çıkıp net bir şekilde bunun nasıl kimler tarafından ne zaman hangi zeminlerde yapıldığını anlatması lazım. Eğer bunu yapmazsa müfteri olur.'' -DARBELERİN ŞAKŞAKÇISI- Çelik, açıklamanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çelik, ''CHP'li Süheyl Batum'un bazı açıklamaları oldu; bazı 'Ergenekon' davası sanıklarıyla ilgili olarak. 'Seçimde milletvekili adaylığı teklif edilmelidir' dedi. Bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusuna şu yanıtı verdi: ''Vallahi bu CHP'ye yakışır. CHP, zaten eski genel başkanları kendisini Ergenekon'un avukatı olarak ilan etmişti. Sayın Süheyl Batum bir anayasa profesörüdür. Anlaşılan o ki Sayın Baykal'dan boşalan avukatlık kadrosuna onu tayin ettiler. Ergenekon'un ne olduğunu halkımız çok iyi biliyor. Şu anda yargılama devam ettiği için ve henüz süreç sonuçlanmadığı için insanları şu veya bu şekilde suçlu şeklinde damgalayamayız. Oradaki iddialar tek başına vahimdir. CHP maalesef her zaman zaten karanlık güçlerin, statükocu anlayışın, millet iradesine karşı çıkanların yanında olmuştur. Darbelerin arkasındaki güç olmuştur. Darbelerin şakşakçısı olmuştur. Zaman zaman hazırlayıcı gücü olmuştur. Tabii hepsinin mi? Tabii ki değil. Hatta 27 Nisan bildirisindeki gibi 'biz bunun altına imzamızı atarız' demiştir. Cumhuriyet Halk Partisi budur. Bu açıdan böyle bir iradelerinin olmasına şaşmamak gerekir. Ben de hiç şaşmadım. Yapabilirler mi, yapamazlar mı? Bu ayrı bir olay, ama böyle bir niyetlerinin olduğunu da zaten biliyoruz.'' -WIKILEAKS RAPORU HAFTAYA ELE ALINACAK- Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun AK Parti'yi suçlayan açıklamaları konusunda yargıya buşvurulup başvurulmayacağına ilişkin bir soru üzerine, ''Yargı işi hukukçu arkadaşlarımızın görev alanına giriyor. Bir aleni iftira varsa ve birileri de söylediği sözün gerçekten altını doldurmuyorsa bu çok açıkça partimize karşı bir töhmetse, bir ithamsa bunun gereğinin elbette yapılması lazım. Ama şu anda arkadaşlarımız bir dava hazırlığı içinde mi onu bilmiyorum, ama olabilir'' dedi. Hüseyin Çelik, AK Parti'nin Wikileaks internet sitesindeki iddialar konusunda kurduğu komisyonun raporunun MYK'da ele alınıp alınmadığına ilişkin soruya, ''Gündem sıkıştığı için bu hafta ele alınamadı, ama gelecek hafta toplanacak olan MYK'da bu rapor gündeme gelecek'' yanıtını verdi.