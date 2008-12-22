Trabzon Of Kaymakamı Tuncay
Sonel, ilçedeki yetim ve öksüz çocuklara "Aileniz yaşasa, onlardan ne
isterdiniz" diye mektup yazdı. 212 çocuğun hayali gerçekleştiriliyor..
Trabzon'un
Of ilçesi Kaymakamı Tuncay Sonel Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinden
atanır atanmaz, Birecik'te yaptığı gibi ilçedeki yetim ve öksüz
çocukları tespit ettirerek hepsine birer mektup yazdı. "Anne veya
babalarınız yaşasaydı onlardan ne isterdiniz'' diye soran kaymakam, 212
çocuktan gelen yanıt mektuplarını okuyup değerlendirdi ve miniklerin
hayallerini gerçekleştirmek için kolları sıvadı.Rencide etmeden yardım
Çocuklardan
gelen mektupları okurken bazen hüzünlendiğini bazen de tebessüm
ettiğini belirten Tuncay Sonel, "Devletimizin şefkatli yüzünü bu
çocuklarımıza göstermeliyiz. Onların gülümsemesi, sevinmesi bizim için
çok önemli'' dedi. Çocukların sadece günlük isteklerinin değil, başta
eğitimleri olmak üzere tüm ihtiyaçlarının karşılanılmasına
çalışıldığını ifade eden vefakâr kaymakam, en çok bir çocuktan gelen
"Babam hayatta olsaydı ona sarılıp koklamak isterdim" şeklindeki
mektuptan etkilendiğini belirterek, "Oflu hayırseverleri de yanımıza
alarak dilekleri tek tek gerçekleştirmeye çalıştık. Yardımları onları
rencide etmeden yaptık'' diye konuştu. Sonel, 2 çocuğu olduğunu ancak
mektuplardan sonra yüzlerce çocuğu olduğunu dile getirerek,
duygularını, "Birecik'te 656, Of'ta da 212 çocuğa ulaştım. Benimkilerle
birlikte 870'e ulaştı. Bundan daha büyük mutluluk olabilir mi'' diye
dile getirdi.Dört kardeşe bir ev tuttu
İlçenin
Uluağaç köyünde yaşayan 4 yetim kız kardeş de kaymakam Sonel'e ulaşan
çocuklardan... Satırlarında, "Sizin de bildiğiniz gibi annemle babam
kavga ettiler. Annem vefat etti. Babam da hapiste. Dedemle babaannem
ayrıldı. Ben ve kardeşlerim dedemle kalıyoruz. 4 kız kardeşiz'' diyen
kızların yaşadıkları eve giden Sonel, çocukların yaşadıkları evden ve
yaşam şartlar karşısında çok duygulandı ve gerekli yardım çalışmalarını
başlattı. Çocukların kötü şartlar altında yaşadığını belirleyen Sonel,
minikler için ev yapılana kadar şehir merkezinde bir ev kiralanması
talimatını verdi. Çocuklara bilgisayar, mont, oyuncak, bisiklet, çanta
gibi armağanlar götüren kaymakam Sonel, sobası bulunmayan eve bir de
ısıtıcı getirttirdi. En büyüğü 12 yaşında olan 4 kız kardeş ise
hediyeleri görünce, kaymakam amcalarının boynuna sarıldı.