-"Ahıskalı kardeşlerimize acı çektirmemeliyiz" ANKARA (A.A) - 26.12.2011 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, ''Ahıskalı kardeşlerimize daha fazla acı çektirmemeliyiz. Bulundukları ülkelerle beraber çifte vatandaşlık verebilmeliyiz'' dedi. Tekin, Çankaya Üniversitesinde Global Yorum Dergisinin düzenlediği ''Ahıskalı Türk Öğrencilerin Gözüyle Türkiye'' kompozisyon yarışmasının ödül törenine katıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin, törende yaptığı konuşmada, Ahıska Türklerinin ''acının, özlemin, ayrılığın ve hukuksuzluğa başkaldırının'' simgesi oldukları belirterek, ''Stalin zihniyetinin'' 1944'de Ahıskalı Türkleri sürgüne değil, ölüme göndermek istediğini ifade etti. Büyük acılar yaşandığını ve bunun insanlığa karşı bir suç olduğunu belirten Tekin, Ahıskalıların Türk olmanın ve Türkiye'ye sınır olmanın maliyetini ödemeye mecbur bırakıldıklarını, başka hiçbir suçları ve günahlarının olmadığını kaydetti. Bişkek, Almaata, Çimkent, Taşkent ve Moskova'daki Ahıskalılara seslenen Tekin, şöyle konuştu: ''Artık aramızda dağlar, ayrılmaz yollar ve geçit vermez engeller yok. Türkiye bu acıları sarmalı, insanlarımızın hasretini gidermelidir. İsteyenler Ahıskaya geri dönebilmeli, isteyenler için de Anadolu'nun kapılarını ağzına kadar açmalıyız. Bu kardeşlerimize daha fazla acı çektirmemeliyiz. Bulundukları ülkelerle beraber çifte vatandaşlık verebilmeliyiz. Daha fazla burs, daha fazla kontenjan, daha fazla iş ve konut temin etmeliyiz. Zira bunu yapmazsak bilmeliyiz ki Ahıskalıların çığlıkları bizleri mahşerde sağır edecektir.'' Tekin, törendeki konuşmasının ardından Ahıskalı öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi ve üniversite öğrencilerinin sorularını yanıtladı. Gürsel Tekin, bir öğrencinin Ahıskalıların vatandaşlık sorununun nasıl çözüleceğine ilişkin sorusu üzerine, konuyu parlamentoya taşıyacağını, gerekirse Dışişleri Bakanı ile görüşeceğini belirterek, ''haklısınız bu mağduriyetin giderilmesi gerekiyor. Yapılması gereken ne varsa sonuna kadar destekleyeceğiz'' dedi. Bir başka öğrencinin ''Ahıskalı Türklerin sorunlarını gündeme getirmek için öncü parti olur musunuz?'' şeklindeki sorusuna karşılık da Tekin, bu konunun herkesin tarihsel, ana görevi olması gerektiğini vurguladı. Tekin, ''Bunca acılar çekmiş, dünyanın dört bir yanına savrulmuş insanlara ancak biz sahip çıkabiliriz'' diye konuştu.