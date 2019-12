-"AHIRLAR DOLDURULMADAN ET SORUNU ÇÖZÜLMEZ" KAYSERİ (A.A) - 20.10.2010 - Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ, canlı hayvan ithalatının kolaylaştırılmasını isteyerek, ''boş olan ahırlar doldurulmadan, et sorunu çözülmez'' dedi. Yalçındağ, et ithalatının çare olmadığını ve yapılan ithalatın piyasayı etkilemediğini belirterek, şunları söyledi: ''Bugüne kadar yapılan canlı hayvan ithalatı ve et ithalatı yeterli olmadı. Et ithalatını büyük entegre tesisleri olanlar ve yemek firmaları yaptı. Bu nedenle et ithalatı şu anda piyasayı etkilemedi. Piyasada hala bir tedirginlik var. Üretici elindeki hayvanı satmak istemiyor. 'Satarsam yerine alabilir miyim' diye düşünüyor.'' Canlı hayvan ithalatı konusunda bürokratik engellerin azaltılmasını ve hayvan ithalatının teşvik edilmesini isteyen Yalçındağ, şöyle devam etti: ''Ahırlar dolmadan sorun çözülmez. Et ithali geçici bir çözüm. Üreticinin ahırları boş. Canlı hayvan ithalinin önündeki bürokratik engeller azaltılmalı, hatta ithalat teşvik edilmelidir. Ahırlar 7-8 aylık danalarla dolarsa, bu sorun çözülmüş olur. Şimdi üretici elindeki satmak istiyor ama yerine besiye koyacak danayı bulamıyor. Sorunun asıl kaynağı bu. Üreticiler daha önce Et ve Balık Kurumuna 400 bin besi hayvanına ihtiyaç olduğunu bildirdiler. En az 200 bin besi hayvanı ithal edilmelidir.'' Besiciliğin teşviki için süt tüketiminin artırılmasının da şart olduğuna dikkat çeken Yalçındağ, ''Süt tüketimi artarsa, fiyatlar üreticiyi memnun ederse, besicilik yeniden canlanır. Süt tüketilirse inek beslenir. Süt tüketimi artarsa, inek sayısı da artar. Süt tüketimini de artırmalıyız'' dedi.