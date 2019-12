-"AĞIR ABİ" VİZYONA GİRİYOR ANKARA (A.A) - 05.05.2011 - Başkent sinemalarında bu hafta 5 yeni film seyirciyle buluşacak. Oğuzhan Uğur'un senaryosunu yazıp yönettiği komedi filmi ''Ağır Abi'' vizyona giriyor. Halil Taşdemir, Senem Başak, Serhat Turan, Erdinç Kurt'un rol aldığı filmde, iki arkadaşın 'ağır abi' olma yolunda verdikleri mücadele sırasında iki güç arasında kalmaları konu ediliyor. Dram türündeki ''Devrimden Sonra'' seyirciyle buluşacak. Mustafa Kenan Aybastı'nın senaryosunu yazdığı ve yönettiği filmde, Fırat Tanış, Levent Ülgen, Menderes Samancılar, Şerif Sezer, Cezmi Baskın rol alıyor. Film, sosyalist devrim sonrasında geçen 12 öyküden oluşuyor. Yönetmenliğini Tolga Karaçelik'in yaptığı ''Gişe Memuru'' beyaz perdeye geliyor. Dram türündeki filmin senaryosu Karaçelik'e ait. Filmde, Serkan Ercan, Zafer Diper, Nur Aysan, Nergis Öztürk, Büşra Pekin, Sermet Yeşil, Ruhi Sarı, Nadir Sarıbacak rol alıyor. Gerilim sevenler için ''Kıyamet Gecesi'' sinemalarda. Yönetmenliğini Brad Anderson'un yaptığı, senaryosunu Anthony Jaswinski'nin yazdığı ABD yapımı filmin oyuncuları Hayden Christensen, Thandie Newton, John Leguizamo, Taylor Groothuis, Jordan Trovillion, Jacob Latimore. Komedi filmi ''Suçlu Kim?'' vizyona giriyor. Yönetmenliğini Malcolm Venville'in yaptığı filmin senaryosunu Sacha Gervasi ile David White yazdı. ABD yapımı filmde, Keanu Reeves, Judy Greer, Fisher Stevens, Danny Hoch, James Caan, Vera Farmiga rol alıyor. -SİNEMALAR- ARMADA: ''Hızlı ve Öfkeli 5 Rio Soygunu'', ''Çınar Ağacı'', ''Gişe Memuru'', ''Devrimden Sonra'', ''Panda: Sihirli Yol'', ''Mutluluğun Peşinde'', ''Ağır Abi'', ''Kaybedenler Kulübü'', ''Rio'', ''Aşk Tesadüfleri Sever'', ''Londra Bulvarı'', ''Thor'' METROPOL: ''Hızlı ve Öfkeli 5 Rio Soygunu'', ''Thor'', ''Kıyamet Gecesi'', ''Devrimden Sonra'', ''Ölüm Çiftliği'', ''Londra Bulvarı'', ''Ağır Abi'' MEGAPOL: ''Kaybedenler Kulübü'', ''Kimliksiz'', ''Çığlık 4'', ''Çınar Ağacı'' OPTİMUM: ''Thor'', ''Hızlı ve Öfkeli 5 Rio Soygunu'', ''Mutluluğun Peşinde'', ''Çınar Ağacı'', ''Panda: Sihirli Yol'', ''Ya Sonra'', ''Çığlık 4'', ''Kıyamet Gecesi'', ''Ağır Abi'' BÜYÜLÜ FENER KIZILAY: ''Devrimden Sonra'', ''Kıyamet Gecesi'', ''Gişe Memuru'', ''Ağır Abi'', ''Londra Bulvarı'', ''Suçlu Kim?'', Hızlı ve Öfkeli 5 Rio Soygunu'', ''Thor'', ''Panda Sihirli Yol'', ''Mutluluğun Peşinde'', ''Daha İyi Bir Dünya'', ''Kimliksiz'', ''Kaybedenler Kulübü'' BÜYÜLÜ FENER BAHÇELİEVLER: ''Devrimden Sonra'', ''Ağır Abi'', ''Hızlı ve Öfkeli 5 Rio Soygunu'', ''Mutluluğun Peşinde'', ''Daha İyi Bir Dünya'', ''Kaybedenler Kulübü'' -SERGİ- ÇAĞDAŞ SANATLAR MERKEZİ: Kamuran Vural'ın resim sergisi, 8 Mayıs Pazar gününe kadar ziyaret edilebilir. GALERİ ARTİST: Burhan Doğançay'ın sergisi, 7 Mayıs Cumartesi gününe kadar açık olacak. GALERİ SOYUT: Fatih Karakaş'ın ''İzlenimler'' adlı sergisi yarın izlenime sunulacak. Sergi, 25 Mayıs'a kadar açık kalacak. HELİKON SANAT GALERİSİ: Fahri Sümer'in resim sergisi, 28 Mayıs'a kadar gezilebilecek. KUĞULU SANAT GALERİSİ: Ressam Ayşegül Sürek'in ''Daima'' yağlı boya resim sergisi, 13 Mayıs Cuma gününe kadar görülebilir. VAKIF BANK SANAT GALERİSİ: Betül Demir'in resim sergisi 16 Mayıs'a kadar gezilebilir. -CSO Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) bugün ve yarın, Ankara Devlet Konservatuvarının kuruluşunun 75. yılı dolayısıyla konser verecek. Burak Tüzün'ün şefliğini yapacağı konserde, orkestraya keman sanatçısı Çağıl Yücelen Akın ile obua sanatçısı Ulaş Yurtoğlu eşlik edecek. Konserde, Wolfrang Amedeus Mozart'ın ''1. Keman Konçertosu'', Bohuslav Martinu'nun ''Obua Konçertosu'', Antonin Dvorak'ın ''9. Senfonisi'' seslendirilecek. Bilkent Yeni Müzik Günleri, bugün Bilkent Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek. Konserde, genç besteciler ve genç yorumcular bir araya gelecek. Bilkent Senfoni Orkestrası yarınki konserinde keman sanatçısı Cihat Aşkın'a eşlik edecek. Patrick Souillot şefliğindeki konserde, Edouard Lalo'nun ''İspanyol Senfonisi'', Maurice Ravel'in ''Ölü Bir Prenses için Pavan'', Jackson C. Franck'ın ''Senfoni, Re minör'' adlı eserleri yorumlanacak. -TİYATRO- BÜYÜK TİYATRO: ''Kerbela'', yarın ve 8 Mayıs Pazar günü sanatseverlerle buluşacak. Ali Berktay'ın yazdığı, Ayşe Emel Mesci'nin yönettiği oyunun dekor tasarımı Murat Gülmez, giysi tasarımı Hale Eren, ışık tasarımı Yakup Çartık'a ait. Oyunda, aralarında Rengin Samurçay, Gül Gökçe, Aysel Çakar Kara, Ötüken Hürmüzlü, Gül Gökçe, Alpay Ulusoy, Erdinç Gülener, Serdar Kayaokay, Volkan Benli, Leyla Gülener'in de bulunduğu kalabalık oyuncu kadrosu rol alıyor. Orkestrada, Tahsin İncirci, Cüneyt Balkız, Artemis Sis Balkız, Tarlan Gazanferoğlu, Seda Yaldız, Muhsin Gurbani, Arzov Gurbani, Gülay Ülgentürk, Sertaç Koyuncu, Taylan Kırıcı, Halis Işık, İlke Türkdoğan ve Hüsnü Kızılgöz bulunuyor. ''Genç Osman'' adlı oyun, 10 Mayıs Salı günü izlenebilir. Turan Oflazoğlu'nun yazdığı, Şakir Gürzumar'ın yönettiği eserin dekor tasarımı Sertel Çetiner, kostümleri Gülümser Erigür, ışık düzeni Şükrü Kırımoğlu'na ait. Müziklerini Can Atilla'nın hazırladığı oyunda, Akın Erozan, Tolga Tuncer, İlhan Kantarcı, Kutay Sungar, Mehmet Akay, Nusret Şenay, Cahit Çağıran, Necmettin Efe Ünal, Kayhan Sarıgöllü, Uğur Kaya, Çiğdem Mine Haktanır, İhsan Sanıvar, Neşe Baykent, Füsun Akay, Fikret Ergin, Halit Güngör ve Nejat Armutçu rol alıyor. CÜNEYT GÖKÇER SAHNESİ: ''Dün Gece Yolda Giderken Çok Komik Bir Şey Oldu'' adlı müzikal, bugün, yarın ve 7 Mayıs Cumartesi günü sahnelenecek. Haldun Dormen'in Türkçeye çevirdiği oyunun yazarı Larry Gelbart ve Bert Shevelove. Levent Çelmen, Nejat Armutçu, Can Öztopcu, Zerrin Epikmen, Ahmet Bacınoğlu, Ahmet Erkut, Güven Besimoğlu, Kutay Sungar, Sinem İslamoğlu ve Doğukan Özman'ın başlıca rollerini paylaştığı oyunun yönetmenliğini Celal Kadri Kınoğlu üstleniyor. ''Benim Tatlı Meleğim'' adlı çocuk oyunu yarın ve 8 Mayıs'ta küçük seyircileri bekliyor. Suat Derviş'in yazdığı, Gülriz Sururi'nin uyarlayıp yönettiği müzikal oyun ''Fosforlu Cevriye'' 10 ve 11 Mayıs'ta seyircisiyle buluşacak. Dekor ve kostümü Hakan Dündar, ışığı Yakup Çartık, özgün müziği Attila Özdemiroğlu'na ait oyunda Ali Hakan Beşen, Dara Tan, Deniz Baytaş, Feray Darıcı, İclal Karaduman, Kader İlhan, Nermin Uğur, Nusret Çetinel, Uğur Çavuşoğlu ve Zeynep Aytek Metin rol alıyor. ŞİNASİ SAHNESİ: Yıldırım Keskin'in yazdığı, Ali Hürol'un yönettiği ''İçlerinden Hangisi?'' adlı oyun, yarın ve 7 Mayıs'ta temsil verecek. Dekorunu Sertel Çetiner'in hazırladığı oyunun, kostümleri Esra Selah, ışık tasarımı Mehmet Yaşayan'a ait. Oyunda, Şahin Ergüney, Alev Buharalı, Selma Bayraktargil, Funda Mete, Gaye Filiz Alacacı, Ayşe Akınsal ve Bülent Türkmen rol alıyor. KÜÇÜK TİYATRO: Kerim Tinçurin'in yazdığı, Albina Garifullina'nın Türkçeye çevirdiği ve Raşid Zagidullin'in yönettiği ''Sönmüş Yıldızlar'', yarın, 7, 10 ve 11 Mayıs'ta izlenebilecek. Dekor ve giysi tasarımı Sergey Skomorohov, ışık tasarımı Ahmet Karademir, müzikleri Çingiz Abızov'a ait oyunda, Deniz Yılmaz, Deniz Evin, Can Ali Çalışandemir, Yasemin Karataş, Ayla Alevok, Pelin Tozkoparan, Aylin Akın, Dilan Kart, Erdem Koşar, Hande Karaca, Merve Gül, Nihal Erdoğan, Yağmur Uzun, Zerrin Çağlar, Şafak Ceylan, Doğuş Kasım Ateş, Faik Gürbüzlü, Faruk Karagül, Güven Türkmen, Hüseyin İlaslan, Mahir Berkant Varol, Umut Yılmaz rol alıyor. Oyunda, Tatar efsanesi Server ile İsmail'in trajik aşkı anlatılıyor. Ulviye Karaca'nın yazıp yönettiği ''Keloğlan-Keleşoğlan'' adlı oyun, bugün, 8 ve 10 Mayıs'ta seyirciyle buluşacak. AKÜN SAHNESİ: Nihat Asyalı'nın ''Rab Şeytana Dedi ki'' adlı eseri, bugün, yarın ve 7 Mayıs'ta sahnelenecek. Bozkurt Kuruç'un yönettiği oyunun dekorunu Güven Öktem, kostümlerini Esra Selah hazırlarken, ışık tasarımı Zeynel Işık imzasını taşıyor. Buğra Koçtepe, Sinan Pekinton, Durukan Ordu, Fatma Öney, Serhat Elifer, Dilber Evrim Alev Bağcı, Gülden Çelen, Hakan Töngülüs, Nurcihan Ergün, Ozan Hikmet Özcan, Özlem Sayın, Perran Vurdum ve Alican Güçoğlu'nun başlıca rolleri paylaştığı oyunda, orkestrada Ayşe Gülüm Sürmen, Fethi Güçer, Zafer Gerdanlı ve Gökhan Över yer alıyor. 6-16 yaş grubu izleyiciler için tavsiye edilen çocuk oyunu ''Camdan Kalp'', 8 Mayıs'ta temsil verecek. ''Bir Delinin Hatıra Defteri'', 10 Mayıs'ta izlenebilir. ALTINDAĞ TİYATROSU: Hatice Meryem'in yazdığı, Funda Mete'nin derlediği ve yönettiği ''Sinek Kadar Kocam Olsun, Başımda Bulunsun'', hafta boyunca izlenebilir. Dekor tasarımını Ceren Karahan, kostümlerini Günnur Orhon'un hazırladığı eserin ışık düzeni Zeynel Işık'a ait. Oyunda, Devrim Öney, Elvan Eker, Gülçin Yaşaroğlu ile Gonca Erçil rol alıyor. Ali Hürol'un yazdığı vodvil türündeki ''Haydi Karına Koş'', 10 Mayıs'ta temsil verecek. İRFAN ŞAHİNBAŞ TİYATROSU: Bir kasabada işlenen çocuk cinayetleri nedeniyle bir yazarın sorgulanmasıyla gelişen olayları anlatan ''Yastıkadam'' adlı oyun, bugün ve 7 Mayıs'ta seyircinin karşısında olacak. İrlandalı Martin McDonagh'ın yazdığı, Yusuf Eradam'ın Türkçeye çevirdiği ve İlham Yazar'ın yönettiği oyunda, Mesut Turan, Murat Çidamlı, Emre Erçil ile Tolga Tekin rol alıyor. Çocuk oyunu ''Boğaç Han'', yarın ve 10 Mayıs'ta temsil verecek. STÜDYO SAHNE: ''İşte Baş İşte Gövde İşte Kanatlar'' adlı oyun, yarın, 8 ve 10 Mayıs'ta izlenebilir. Sevim Burak'ın yazdığı, İskender Altın'ın yönettiği oyunda, Funda Gökgücü ile Elvin Beşikçioğlu rol alıyor. Eserin dekor ve kostüm tasarımı Funda Karasaç, ışık tasarımı Şükrü Kırımoğlu'na ait. ODA TİYATROSU: Nazlı Nihan Şenol'un yazdığı, Maral Üner'in yönettiği ''Dönülmez Akşamın Ufkundayız'' adlı eser, bugün, yarın ve 7 Mayıs'ta sahnelenecek. Dekor ve kostüm tasarımı Gül Emre, ışığı Burhanettin Yazar'a ait oyunda, Mehmet Ege, Işıl Poyraz ve Ahmet Yılmaz rol alıyor. 2009-2010 Sanat Kurumu ''Övgüye Değer Oyun Yazarı Ödülü''nü alan Zeynep Kaçar'ın yazdığı, Ünsal Coşar'ın yönettiği ''Krem Karamel'', 10 ve 11 Mayıs'ta izleyicinin karşısına çıkacak. Dekoru Hakan Dündar, ışığı Osman Uzgören, giysileri Funda Karasaç'a ait oyunda, Servet Pandur rol alıyor. -OPERA-BALE- OPERA SAHNESİ: Richard Wagner'in sağ ve kutsal aşk ile lanetlenmiş aşk arasındaki çatışmanın sahnelendiği ''Tannhauser'' adlı yapıtı 7 Mayıs'ta Opera Sahnesi'nde Türkiye prömiyerini yapacak. Bestecinin 1845'te yazdığı ve bestelediği 3 perdelik opera 13. yüzyılda Almanya'da geçiyor. Prof. Hans Pete Lehmann'ın sahneye koyduğu eserde, orkestra şefliğini Prof. Winfried Müller ve Sunay Muratov, koro şefliğini Alessandro Cedrone ve Philip White, dekor ve kostüm tasarımını Savaş Camgöz, ışık düzenini Giovanni Pirandello ve Fuat Gök üstlendi. Modern Dans Topluluğu, koreograf Ralf Rossa'nın ''Bahar Ayini'' ve Ricardo Fernando'nun ''Bolero'' adlı eserlerinden oluşan ''Başlangıç'', 9 Mayıs'ta izlenebilir. Victor Hugo'nun ölümsüz yapıtından uyarlanan ''Notre Dame'ın Kamburu'' balesi, 12 Mayıs Perşembe sahnelenecek. Armağan Davran ile Volkan Ersoy'un koreografisini yaptığı ve librettosunu yazdığı, Bujor Hoinic'in de müzik düzenlemesini ve orkestra şefliğini üstlendiği iki perdelik eserin dekoru Adnan Öngün, kostümleri ise Çimen Somuncuoğlu imzasını taşıyor. Koreografisinden müzik düzenlemesine, orkestra yönetiminden dekor ve kostümlerine kadar tamamen Türk yapımı olan eserde, olaylar ''Esmeralda'' adındaki güzel çingeneye büyük hayranlık besleyen ancak tüm çabalarına rağmen onu katedralin papazının entrikalarından koruyamayan kambur zangoç Quisamodo'nun gözünden sahneye aktarılıyor. Wolfrang Amadeus Mozart'ın Türkleri konu alan ünlü yapıtı ''Saraydan Kız Kaçırma'' adlı opera, 11 Mayıs'ta son temsille seyircinin karşısında olacak. OPERET SAHNESİ: Başarılarıyla Türkiye'nin gururu olan ünlü opera sanatçısı Leyla Gencer, 10 Mayıs akşamı Operet Sahnesi'nde gerçekleştirilecek konserle anılacak.