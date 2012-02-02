-"Afganistan'daki muharip misyon 2013 yılında sona erecek" BRÜKSEL (A.A) - 02.02.2012 - ABD Savunma Bakanı Leon Panetta, Afganistan'da NATO önderliğindeki uluslararası gücün muharip misyonunun daha önce açıklanan 2014 yılından bir yıl önce, 2013'te sona ereceğini söyledi. Brüksel'deki NATO savunma bakanları toplantısına gelirken uçakta basına konuşan Panetta, Afganistan'daki mevcut 89 bin Amerikan askerinin çekilme takvimini açıklamazken, 2013'ten itibaren de bu ülkede güçlü askeri varlık bulundurmaları yönünde talepler aldıklarını dile getirdi. Panetta, muharip misyonun sona ermesinin ardından bir miktar Amerikan askerinin destekleyici güç olarak ve Afgan güvenlik güçlerini eğitma amacıyla bu ülkede kalacağını belirtti. Geçen yıl Irak'tan tamamen çekilen ABD, Afganistan'dan da 10 bin asker çekmişti. ABD Başkanı Barack Obama'nın yaklaşan seçimler öncesinde kamuoyu desteği için Irak'ın ardından Afganistan'dan çekilmeyi de hızlandırması bekleniyor. Afganistan'la ilgili ABD'nin yeni takvimi, 2013 yılı içinde Afganistan'daki 3 bin 600 askerinin tamamını çekeceğini açıklayan Fransa'nın takvimiyle büyük ölçüde örtüşse de NATO, muharip misyonun sona ermesiyle Afganistan'daki askeri varlığını daraltarak korumak istiyor.