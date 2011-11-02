-"Afganistan için İstanbul Konferansı" İSTANBUL (A.A) - 02.11.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Afganistan için bölgesel güvenlik ve iş birliğine dair, son derece kapsamlı bir güven artırıcı önlemler paketini içeren somut mekanizmalar, teklifler öngören bir ''İstanbul sürecini'' ilan ettiklerini bildirdi. Davutoğlu, ''Afganistan İçin İstanbul Konferansı'' kapsamında Afganistan Dışişleri Bakanı Zalmay Resul ile birlikte düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, dost ve kardeş ülke Afganistan'ın geleceği ve bütün Asya'daki kalıcı barış ve istikrar için çok önemli iki toplantıya ev sahipliği yaptıklarını söyledi. Yapıcı istişarelerin gerçekleştiğini aktaran Davutoğlu, şunları kaydetti: ''Son derece kapsamlı bir güven artırıcı önlemler paketini içeren somut mekanizmalar, teklifler öngören bir İstanbul sürecini bugün buradan ilan ediyoruz. Bu anlamda, güvenli ve istikrarlı Afganistan için bölgesel güvenlik ve iş birliğine dair İstanbul süreci... Biz bunu tek başına bir toplantı olarak görmüyoruz. Bu masa etrafında oturan 11 bakan, 9 değişik düzeylerde heyet başkanı ve 10'a yakın uluslararası örgüt, bu metin etrafında buluşarak aslında hep birlikte ciddi bir taahhüde girmiş bulundular. Bu taahhüt, Afganistan'da kalıcı barış ve istikrar sağlanana kadar bölgesel aktörler, komşular ve uluslararası aktörler birlikte çalışarak, Afganistan'ı yeniden inşa edeceğiz taahhüdüdür. Çok kapsamlı, eğitimden ekonomiye, güvenlikten terörizme karşı mücadeleye ve diğer sosyal alanlara kadar çok kapsamlı bir güven artırıcı önlemler paketini ilan ettik.'' Ahmet Davutoğlu, bugün ilan edilen süreçle birlikte Haziran 2012'de, Kabil'de, bu ülkelerin bir araya geleceğini ifade ederek, İstanbul sürecinin orada devam edeceğini, bunun öncesinde de ülkelerin temsilcilerinin buluşacağını dile getirdi. Hem ülkelerin hepsinin anlaştığı güven artırıcı önlemler paketinin hayata geçirildiğini, hem de bundan sonra atılacak adım konusunda da çok somut bir yol haritasının belirlendiğini anlatan Davutoğlu, ilkinden 10 yıl sonra gelecek ay yapılacak Bonn Konferansı'nda uluslararası toplumun Afganistan konusunda yaptıklarıyla ilgili bir muhasebenin gerçekleştirileceğini kaydetti. Davutoğlu, bölgesel sahiplenmeyi sağlayan İstanbul süreci ile Bonn Konferansı'nın, birlikte, gelecek döneme önemli katkı sağlayacak bir bütünlük oluşturacağını vurguladı. Dışişleri Bakanı Davutoğlu, şunları söyledi: ''2014 yılına kadar Afganistan'ın bu geçiş sürecini sağlıklı bir şekilde tamamlamasını ümit ediyoruz. Bunun için komşu ülkelerin tümü, bölgesel aktörlerin tümü, Afganistan'a bir söz vermiş durumda. Biz Türkiye olarak dost ve kardeş ülke Afganistan'ın barışı, istikrarı, huzuru, çevredeki bütün ülkelerle olan dostluğumuzun bir gereği olarak da bölgesel istikrarın sağlanması için elimizden gelen her türlü katkıyı yapmaya devam edeceğiz'' şeklinde konuştu. Şimdiye kadar gösterilen çabaların daha fazlasının gelecek dönemde göstermeye kararlı olduklarını vurgulayan Davutoğlu, ''Hiçbir şekilde Türkiye olarak Afganistan'ı yalnız bırakmayacağız ve Afganistan'ın bundan sonraki mücadelesinde, tekrar yeniden inşa faaliyetlerinde de her zaman Afganistanlı kardeşlerimizle omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz'' diye konuştu.