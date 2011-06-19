-"ADAM MAHKEMELERDE DALGA GEÇİYOR" ANKARA (A.A) - 19.06.2011 - HAS Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, "sadece 90 yaşındaki Kenan paşayı getirip mahkemenin önüne çıkarmakla iş bitmiyor. -Zaten çıkaramıyorsunuz o da ayrı bir konu- ama sonuçta adam mahkemelerde dalga geçiyor" dedi. Kurtulmuş, parti genel merkezinde il başkanları ile seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere bir araya geldi. Toplantı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, milletvekili genel seçimlerinde kamplaşma ve kutuplaşmanın çok fazla yaşandığını, ayrıca baraj sorunu dolayısıyla dört parti dışında kalanların oyların sadece yüzde 4'ünü alabildiğini anımsattı. Seçimin iktidar partisince açık ara kazanmasının arkasında ''istikrar sürsün'' sloganı olduğunu belirten Kurtulmuş, vatandaşların mevcut istikrarı sorgulamadan bunu devam ettirmek konusunda oy kullandığını savundu. Olağanüstü asimetrik bir siyasi kampanya yaşandığını anlatan Kurtulmuş, özellikle iktidar partisinin büyük bir maddi güç ve propagandayla kampanya yürüttüğünü, birçok ilde iktidar partisi dışındaki partilerin görünmez hale getirildiğini vurguladı. Kuvvetli bir siyasi kasırga ve sele karşı mücadele ettiklerini ve ayakta durmaya çalıştıklarını ve bunu başardıklarını anlatan Kurtulmuş, siyasetin; insan, zaman ve imkanın bir araya gelmesinden oluştuğunu belirterek, teşkilatına teşekkür etti. ''Geriye dönüp şu kelimeyi söylemeseydim diyeceğim tek bir kelime yok'' diyen Kurtulmuş, doğru sözü, doğru bir şekilde söylediklerini bildirdi. Yeni anayasa konusuna da değinen Kurtulmuş, yeni anayasanın yapılmasına ve içeriğine ilişkin görüşlerini de paylaşacaklarını bildirdi. Kurtulmuş, şunları kaydetti: ''Sadece 90 yaşındaki Kenan paşayı getirip mahkemenin önüne çıkarmakla iş bitmiyor. -Zaten çıkaramıyorsunuz o da ayrı bir konu- ama sonuçta adam mahkemelerde dalga geçiyor. Diyor ki 'Ben İç Hizmet Yasasının bana verdiği yetkiye dayanarak, 35. maddeye göre ihtilal yaptım' diyor. Şimdi lafları ortaya çıkıyor, ihtilali yaparken ABD ile anlaştıkları, ABD'den de onay aldıkları anlaşılıyor. Bütün bunlar ayrı bir şey ama bunlar ortaya şunu koyuyor; Türkiye, yeni bir siyaset sistemi ile 12 Eylül'ün getirdiği bütün sistemi değiştirmek zorundadır.'' Kurtulmuş, Kürt sorununun çözümü ve toplumsal barışın sağlanmasının, tüm partilerin konusu olduğunu sözlerine ekledi.