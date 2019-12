-"ADAM GİBİ ADAMSAN DOKUNULMAZLIKLARI KALDIRIRSIN" ANKARA (A.A) - 05.09.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Recep Bey, Ankara'dan sesleniyorum: Adam gibi adamsan, yiğit adamsan, gerçekten de Kasımpaşalıysan dokunulmazlıkları kaldırırsın. Ben de derim ki Bravo Recep'e, helal olsun, dokunulmazlıkları kaldırdı'' dedi. Genel Başkan Kılıçdaroğlu, partisince Tandoğan Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a bir televizyon kanalında tartışma teklifini yineledi. Başbakan Erdoğan'ın bu teklifi kabul etmediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Karşıma çıkamaz. Çünkü bu kardeşinizin karşısına çıkması için o adamda mangal gibi yürek olması lazım'' diye konuştu. AK Parti'nin vatandaşlara referandumda ''hayır'' dememeleri için baskı yaptığını ileri süren Kılıçdaroğlu, ''Ne yaparlarsa yapsınlar, ölüm, ecel fark etmez, korkmayacağız, korku toplumuna direneceğiz, gücümüzü göstereceğiz. Çünkü bize öğrettiler, biz öğrendik. Okuduk, ruhumuza işledi ve her yerde diyoruz ki sen yanmazsan, ben yanmazsam nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa'' dedi. ''Boy-soy'' tartışmalarına da değinen Kılıçdaroğlu, bu tartışmayı kendisinin başlatmadığını, 21'inci yüzyılda bu tür tartışmaların kabul edilemez olduğunu belirtti. Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: ''21'inci yüzyılda Türkiye'de bir de Hitler'in çıkacağını hiç düşünüyor muydunuz? Aklınızın ucuna gelir miydi? Recep Bey şimdi bir de eline alacak pergeli, cetveli milletin kafatasını ölçecek, hangi soydan geliyormuş diye. Bunların zihniyeti bu, insana bakış açısı bu, insanları bölmek, ayırmak, insanları birbirine düşürmek, insanları kavga ettirmek bunların künyesinde yazılı. Çünkü bunlar insanları sevmezler, hoşgörüden anlamazlar. İnsanları görmek, tatlı dille onlarla sohbet etmek, eleştirisini dinlemek, eleştirisinden ders çıkarmak gibi bunların bir adabı, erkanı yoktur. Bunlar bilmezler. Bunlar sizin aşınıza, ekmeğinizi göz koyanlardır. Onun için diyoruz AKP farklı bir parti, Adaletten Kaçanlar Partisi.'' -''YARGILANACAKLAR, HESAP SORACAĞIZ''- Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan'ın dokunulmazlıkları kaldırma sözü verdiğini ancak bunu gerçekleştirmediğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Sözünü tutmayana ne denir Allah aşkına? Recep Bey, Ankara'dan sesleniyorum: Adam gibi adamsan, yiğit adamsan, gerçekten de Kasımpaşalıysan dokunulmazlıkları kaldırırsın. Ben de derim ki bravo Recep'e, helal olsun, dokunulmazlıkları kaldırdı. Recep Bey dokunulmazlıkları kaldırabilir mi? Ben de biliyorum, kaldıramaz. Neden? Verilecek hesabı var. Kul hakkı yiyenlerin verilecek hesabı var. Halkın ayak sesleri geldi. Yargılanacaklar, hesap soracağız, tüyü bitmemiş yetimin hesabını soracağız.'' ''Diyorlar ki 'Daha tam zemin kaymadan anayasayı değiştirelim, istediğimiz hakimleri tayin edelim, Yüce Divan'a gidersek onlar da bizi beraat ettirsinler'' diyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: ''İzin vermeyeceğiz. Bu gece Kadir Gecesi, kutsal gece. Bu gece dualar edeceğiz. Kul hakkı yiyenlere 'evet' dersek doğru olur mu? Doğru olmaz. Kul hakkı yiyenlere 'evet' demeyeceğiz. Onlar bu işin hesabını verecekler, doğru ne ise doğrunun arkasından koşacağız. Siyasete atılırken söz verdim, halka yalan söylemeyeceğiz, doğruları söyleyeceğiz, halkla beraber yürüyeceğiz, halkın çıkarlarını savunacağız.'' -''YAZAR KASA DEVRİ BİTTİ''- Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti'nin 8 yıldır ülkeyi yönettiğini hatırlatarak, ''Rahmetli Ecevit'in koalisyonunda bir kişi yazar kasa attı diye kıyamet koptu. Bunların devrinde yazar kasa devri bitti zaten. Esnaf siftah yapamıyor, çiftçi alın terinin karşılığını alamıyor'' dedi. Son dönemde yoksulluk nedeniyle intiharlar yaşandığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, ''Bunların sorumlusu kim? Recep Bey değil mi? Adalet ve Kalkınma Partisi, af edersiniz Adaletten Kaçanlar Partisi ve onun yöneticileri değil mi?'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu, AK Parti'nin iftar sofraları açtığını ve buralara gelenlerin ''evet diyeceksiniz'' ifadesiyle karşılaştıklarını belirterek, şunları kaydetti: ''Sonra Recep Bey'i kürsüye çıkarıyorlar, 'konuş' diyorlar. Ağzına ne kadar küfür geldiyse iftar sofrasında konuşuyor. Siyasette küfür... Bugün demiş ki 'Bana muhtar olamazsın dediler ama ben Başbakan oldum'. Siz neyi söylemek istediğimi biliyorsunuz değil mi? Ne diyorlar, adam olmak farklı bir şey, Sayın Başbakan'a onu söylememiz lazım. Sana 'Başbakan olamazsın' demedim, adam olacaksın adam.'' -''MALI GÖTÜRENLERDEN HESAP SORMAZ''- ''Müslüman ayaklarına yatıp yurt dışındaki işçilerin alın terini sömürenlerden hesap sorulmadığını'' belirten Kılıçdaroğlu, ''Recep Bey'in kimden hesap sorduğunu biliyorsunuz değil mi? Malı götürenlerden hesap sormaz, 'özgürlük', 'demokrasi' diyenlerden hesap sorar 'niye özgürlük, demokrasi diyorsun' diye ama birisi malı götürür, yasa dışı iş yapar, yolsuzluk yapanlar olur sırtını sıvazlar. Onun için diyoruz: Yetki verin, güç verin AKP'yi sandığa gömelim, haramilerin iktidarını yıkıp halkın iktidarını kuralım'' diye konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan'ın ''Türkiye'deki 9 milyon emeklinin oyunun çantada keklik olduğu'' görüşünde olduğunu ileri sürerek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Çantada keklik değilse emekli kardeşlerim iyi düşünsün. Onlara milli gelir artışından pay verilmez diye yasa çıkaran, onların intibak yasasını çıkarmayan, sözde genel sağlık sigortasında para alınmayacaktı, kimse hiç bedel ödemeyecekti diyen Recep Tayyip Erdoğan... 'Hayır' diyorsa emekli kardeşlerim dersini vermek, hesabını sormak zorundadır. 9 milyon emekli ve onların eşlerine sesleniyorum: Size birinci sınıf yurttaş yolunu açacak olan halkın iktidarıdır, yani Cumhuriyet Halk Partisidir, yani sosyal demokratlardır.'' -''BU BEYEFENDİ IRAKLININ YÜZÜNE NASIL BAKACAK''- Büyük Ortadoğu Projesi'ne de değinen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''Şimdi Recep Bey'e soralım, Irak'ta binlerce, milyonlarca insan öldürüldü, yüzbinlerce kadına tecavüz edildi. Bu projenin eş başkanı olan Recep Bey defalarca dedi 'Ben bu projenin eşbaşkanıyım' diye. İnkar ederse o ses kasetlerini onun yakasına iliştireceğim, söz veriyorum size. Büyük Ortadoğu Projesi'nin Eş Başkanı acaba Irak'ta olan olayların sorumlusu değil mi? Amerikalılar gittiler şimdi. Merak ediyorum, bu beyefendi Irak'a nasıl gidecek, Iraklının yüzüne nasıl bakacak diye... Bunun hesabını sormayacak mıyız, sormamız lazım değil mi? Soracağız, hiç meraklanmayın.'' Türkiye'de bugüne kadar çok kente, 180'e yakın ilçeye gittiğini bildiren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: ''Yurttaşlarımızla beraber olduk. Bu güzel coğrafyada kardeşçe yaşayacağız, dostça yaşayacağız, birlikte, huzur içinde yaşayacağız. Doğudan batıya, kuzeyden güneye aydınlık Türkiye'de yaşamanın yolu sizin gücünüzdür. Tek umudum sizsiniz. Yetki verin, umuda koşayım ben. Umudum, gücüm sizsiniz, yetki, güç sizde, Süleyman sizsiniz. Mührü doğrudan, adaletten, alın terinden, emekten, mazlumdan yana basın ve diyin ki 'hayır, hayır'. Hayırlı olsun oylarınız.'' -NOTLAR- Kılıçdaroğlu, miting alanına parti genel merkezinden seçim otobüsüyle geldi. Otobüsün alana girişi sırasında kalabalık nedeniyle sıkıntı yaşandı. Kılıçdaroğlu, konuşma yapacağı platforma güçlükle çıkabildi. Alan girişlerinde sıkı güvenlik önlemleri alındı, miting sırasında polis helikopteri havadan sürekli denetim yaptı. Miting alanının çevresindeki binalarda keskin nişancıların görev aldığı gözlendi. Mitingin yapıldığı alanın çeşitli noktalarına ekranlar kuruldu, seyyar tuvaletler yerleştirildi. Kılıçdaroğlu, miting sonrasında seçim otobüsüyle şehir turu attı. Şehir turu sırasında otobüsün önü partililerce sık sık kesildi. Mitinge Genel Sekreter Önder Sav, Genel Başkan Yardımcısı Hakkı Suha Okay, bazı milletvekilleri, parti yöneticileri ile belediye başkanları da katıldı. -ANTALYA MİTİNGİNE BAYKAL DA KATILACAK- Bu arada, parti sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Hakkı Suha Okay, Kılıçdaroğlu'nun eski genel başkan ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı Antalya mitingi için telefonla aradığını söyledi. Okay, Kılıçdaroğlu'nun Baykal'ı mitinge davet ettiğini, Baykal'ın da katılacağını söylediğini belirtti. Okay, Baykal'ın 7 Eylül sabahı Kılıçdaroğlu'yla aynı uçakla Antalya'ya gideceğini kaydetti.