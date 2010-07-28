-"ADAM AKILLI BİR DEĞİŞİKLİK YAPILMALI" ANKARA (A.A) - 28.07.2010 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, ''Darbe yapmak bizatihi Türkiye Cumhuriyeti'nin Anayasasına aykırıdır. Dolayısıyla eğer bu madde (35. madde) değiştirilecekse CHP'nin söylediği gibi kenarından kıyısından dolanarak değil, adam akıllı bir değişiklik yapılması gerekiyor'' dedi. Hüseyin Çelik, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Çelik, TSK İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesinde değişiklik konusunda CHP'nin vereceği teklifle ilgili yöneltilen bir soru üzerine şunları söyledi: ''Biz başından beri CHP'nin 35. madde konusunda samimi olmadığını, referandum süresinde topu taca atma niyetinde olduğunu hep söyledik. Bildiğiniz gibi CHP sözcüsü, 35. maddeyi komple kaldırma niyetinde olmadıklarını, orada bazı eğip bükmelerle bazı şartlarla bir teklif vereceklerini ifade etmiştir. Sayın Başbakan meydanlarda söyledi, 'biz 35. maddeyi kaldırmaya hazırız. Siz hazır mısınız' diye. Öyle anlaşılıyor ki CHP hazır falan değil. Tekliflerini versinler, TBMM Grup Başkanvekillerimiz bunu inceleyeceklerdir, değerlendireceklerdir. Bununla ilgili parti olarak da biz kendi tavrımızı ortaya koyacağız. CHP bunu hep yapmıştır. Sayın Kılıçdaroğlu hep bir iddiada bulunmaktadır, bir çıkış noktası bulmaktadır. Sonra partisinin ağabeyleri onu uyarmaktadır. Ondan sonra da bir tavır değişikliğiyle, bir U dönüşüyle her zaman Türkiye karşı karşıya kalmaktadır. Bunda da bunun böyle olduğunu Süha Okay'ın yaptığı açıklamadan anlıyoruz.'' -TSK İÇ HİZMET KANUNU'NUN 35. MADDESİ- Çelik, TSK İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesinin kaldırılmasıyla ilgili AK Parti'nin bir teklif sunup sunmayacağına ilişkin soru üzerine de şöyle konuştu: ''Türkiye'de antidemokratik ne kadar kanun varsa, ne kadar anayasa maddesi varsa, ne kadar yasak varsa bunları kaldırmayı AK Parti kendi varlık sebebi sayar. 35. madde, anayasa ile belirlenmiş olan Türkiye Cumhuriyeti'ni korumayı TSK'ya görev olarak vermiştir. Darbe yapmak bizatihi Türkiye Cumhuriyeti'nin Anayasasına aykırıdır. Dolayısıyla eğer bu madde değiştirilecekse CHP'nin söylediği gibi kenarından kıyısından dolanarak değil, adam akıllı bir değişiklik yapılması gerekiyor. Ben daha önce teklifte bulundum. Madem hükümet ve iktidar ayrımı yapmıyoruz, kanun teklifi vermek için illa iktidar olmak gerekmiyor. O tasarıdır. Onun dışında her milletvekili bireysel olarak kanun teklifinde bulunabilir. Dolayısıyla CHP samimiyse TBMM'de bununla ilgili komisyon kurulur. Olması gereken şekil belirlenir ve TBMM bunu ele alır. Doğru olan budur.'' -''POLİS ADLİ KOLLUK GÖREVİ YAPMAK ÜZERE CUMHURİYET SAVCISININ EMRİNDEDİR''- Hüseyin Çelik, ''Adana'daki cenaze töreninde İçişleri Bakanı ve Emniyet Genel Müdürünün bulunduğu törende 'Balyoz' davasında hakkında yakalama kararı bulunan 6. Kolordu Komutanı bulundu. Hakkında herhangi bir işlem de yapılmadı. Bununla ilgili değerlendirmeniz ne olacak'' sorusuna şu yanıtı verdi: ''Bir komutanla Sayın İçişleri Bakanı ve Emniyet Genel Müdürü bir araya geldiği zaman, Sayın İçişleri Bakanı veya Emniyet Genel Müdürünün, 'efendim bu tutuklananlar arasındadır, adı tutuklanacaklar listesindedir' diye herhalde yakasına yapışacak halleri yok. İki şeyi birbirine karıştırmayalım. Bu ülke bir hukuk devletidir ve bu işleri yargı yapar. Bir şeyin daha bilinmesi gerekiyor. Herhangi bir insanın, bu üst düzeyde bir insan da olabilir, sıradan bir insan da olabilir, aranması, yakalanması, tutuklanması, içişleri bakanının veya emniyet genel müdürünün görevi değil. Bu durumda polis bu işle görevlendirilir. Eğer kırsal alanda ise jandarma bu işle görevlendirilir. Jandarma ve polis savcının emrinde bir insan olarak çalışır, adli kolluk vazifesi yapar. İddia edildiği gibi tutuklamalarda İçişleri Bakanlığı veya Emniyet Genel Müdürlüğünün doğrudan müdahil olması söz konusu değildir. Bu durumda polis adli kolluk görevi yapmak üzere Cumhuriyet savcısının emrindedir.'' Hüseyin Çelik, ''Referandumda 'evet' oyu vereceğini açıklayan Bingöl Yenisu Belediye Başkanı CHP tarafından disipline sevk edildi. Bir değerlendirmeniz olacak mı'' sorusuna, ''CHP'nin demokrasi anlayışı budur. Böyle bir konuda siz bağlayıcı grup kararı da alamazsınız, kendi parti mensuplarınızı böyle bir meseleden dolayı cezalandıramazsınız. Bu doğru değil'' yanıtını verdi.