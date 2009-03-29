"Adalar'da CHP kazandı"

Anket sonuçlarına güvenmediğini, sahada gördüklerinin daha farklı olduğunu söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, “Beklediğimiz hedefe ulaşacağız” dedi.





CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda, henüz sandıkların yüzde 10’u açılmış vaziyetteyken Gürsel Tekin ile birlikte kameralar karşısına geçen Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul için “Varoşlarda AKP çözüldü” görüşünü savundu.



Yüzde 40 çıtasını yineleyen CHP adayı, bu orana ulaştıkları tekdirde anakent kapılarının kendilerine açılacağını söyledi.



Gürsel Tekin’in verdiği bilgiye göre Adalar’da CHP adayı kazandı.



