-"ACİL KREDİ ÖNLEMLERİNİ AZALTMAK ZAMAN ALACAK'' BERLİN (A.A) - 10.09.2010 - Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Jea-Claude Trichet, finansan krizden sonra bankalara verilen özel kredi desteğini aşamalı olarak azaltmanın zaman alacağını söyledi. Trichet, Financial Times gazetesine verdiği demeçte, bankalara sınırsız kredi olanağının ''geçici bir önlem olduğunu'' belirtti. Trichet, ''Piyasaların kademe kademe istikrara kavuşması nedeniyle olağanüstü önlemlerimizin aşamalı olarak azaltılması devam edecek. Bu yüzden piyasa gittikçe normale döndüğü için piyasaya eşlik ediyoruz. Ancak bu zaman alacak bir süreç'' dedi. Krizin hangi safhada olduğuna ilişkin soruya Trichet, ''Özellikle merkez bankaları ve diğer yetkililerin tetikte olması ve belirsiz bir ortamda olduğumuzu bilmesi gereken bir durumdayız'' yanıtını verdi. AMB'nin, Avrupalı ülkelerin bütçe açıklarının ''mali denetiminin güçlendirilmesinde önemli bir atılım'' istediğini, devamlı alarak AB kurallarını ihlal eden ülkelerin ihracını savunmadığını kaydeden Trichet, ''Ancak oy haklarının geçici olarak askıya alınması konusu incelenmeli'' diye konuştu. Bankalara kısa vadeli kredi sağlayan AMB, geçen hafta, küresel ekonomideki toparlanmanın yavaşladığı kaygılarının arttığı dönemde bu önlemlerin en azından yılın geri kalanında yürürlükte olacağını açıkladı.