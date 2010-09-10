T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

"ACİL KREDİ ÖNLEMLERİNİ AZALTMAK ZAMAN ALACAK'' BERLİN (A.A)

10 Eylül 2010 15:43

-"ACİL KREDİ ÖNLEMLERİNİ AZALTMAK ZAMAN ALACAK'' BERLİN (A.A) - 10.09.2010 - Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Jea-Claude Trichet, finansan krizden sonra bankalara verilen özel kredi desteğini aşamalı olarak azaltmanın zaman alacağını söyledi.  Trichet, Financial Times gazetesine verdiği demeçte, bankalara sınırsız kredi olanağının ''geçici bir önlem olduğunu'' belirtti. Trichet, ''Piyasaların kademe kademe istikrara kavuşması nedeniyle olağanüstü önlemlerimizin aşamalı olarak azaltılması devam edecek. Bu yüzden piyasa gittikçe normale döndüğü için piyasaya eşlik ediyoruz. Ancak bu zaman alacak bir süreç'' dedi.  Krizin hangi safhada olduğuna ilişkin soruya Trichet, ''Özellikle merkez bankaları ve diğer yetkililerin tetikte olması ve belirsiz bir ortamda olduğumuzu bilmesi gereken bir durumdayız'' yanıtını verdi.  AMB'nin, Avrupalı ülkelerin bütçe açıklarının ''mali denetiminin güçlendirilmesinde önemli bir atılım'' istediğini, devamlı alarak AB kurallarını ihlal eden ülkelerin ihracını savunmadığını kaydeden Trichet, ''Ancak oy haklarının geçici olarak askıya alınması konusu incelenmeli'' diye konuştu. Bankalara kısa vadeli kredi sağlayan AMB, geçen hafta, küresel ekonomideki toparlanmanın yavaşladığı kaygılarının arttığı dönemde bu önlemlerin en azından yılın geri kalanında yürürlükte olacağını açıkladı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24