-"AÇIK POZİSYONUNUZU SINIRLAMANIZ İYİ BİR ŞEY" ANKARA (A.A) - 22.07.2011 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Erdem Başçı, açık pozisyonlar olması durumunda kurlardaki dalgalanmaya karşı toleransın daha az olduğunu bildirerek, ''Açık pozisyon yoksa daha rahat dalgalı kur rejimini uygulayabiliyorsunuz. Açık pozisyonunuzu sınırlamanız iyi bir şey'' dedi. Başçı, Pamukkale Üniversitesi tarafından düzenlenen ''10. Ekonomi Yaz Seminerleri 2011'' kapsamında ''Para Politikaları'' konulu konferans verdi. Konferansta kurlardaki dalgalanma ve açık pozisyon konusuna değinen Başçı, açık pozisyon olması durumunda kurlardaki dalgalanmaya karşı toleransın daha az olduğunu kaydetti. Erdem Başçı, ''Açık pozisyon yoksa daha rahat dalgalı kur rejimini uygulayabiliyorsunuz. Açık pozisyonunuzu sınırlamanız iyi bir şey'' dedi. Döviz pozisyonlarında kamu ve özel sektörün, dövizde net açık pozisyonda değil, daha dengeli bir pozisyonda olmasında fayda olduğunu bildiren Başçı, ''hatta bazıları der ki belki biraz uzun pozisyonda yani fazla döviz pozisyonda bile olsa daha iyi olabilir diye algılayanlarda da var'' dedi. Başçı, konferansın sorular bölümünde ise net ihracatın önceki çeyreğe göre büyümeye artı katkı yapmasını beklediklerini, enflasyon hedeflemesinin de kesinlikle devam edeceğini söyledi.