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Dünya

"ABD'NİN IRAK'TA OLMA NEDENİ 11 EYLÜL" BAĞDAT (A.A)

11 Temmuz 2011 23:52

-"ABD'NİN IRAK'TA OLMA NEDENİ 11 EYLÜL" BAĞDAT (A.A) - 11.07.2011 - ABD Savunma Bakanı Leon Panetta, ABD'nin Irak'taki varlığının 11 Eylül saldırılarının sonucu olduğunu belirtti. Bağdat'taki Camp Victory üssünde yaklaşık 150 askere hitap eden Panetta, "askerlerin burada bulunmalarının nedeninin 11 Eylül olduğunu" belirterek, "ABD'nin saldırıya uğradığını ve El Kaide yüzünden 3000 kişinin öldüğünü, bu nedenden dolayı savaştıklarını" kaydetti. Panetta, Usame Bin Ladin'in öldürülmesinin, hayatında "en çok gurur duyduğu" işlerden biri olduğunu söyledi. Leon Panetta ayrıca, NATO üyesi Avrupa ülkelerinin sorumluluklarını üstlenmeleri ve güvenilir ortak olarak kalmak istiyorlarsa savunma bütçelerini arttırmaları, çaba göstermeleri ve askeri kapasitelerini güçlendirmeleri gerektiğini söyledi. Panetta, "NATO operasyonlarının mali yükünü tek başlarına üstlenemeyeceklerini" de belirtti.

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