-"ABD, IRAK'TA ASKER TUTMA FİKRİNE AÇIK" BAĞDAT (A.A) - 02.07.2011 - ABD'nin Bağdat Büyükelçisi James F. Jeffrey, ABD Başkanı Barack Obama yönetiminin, istenirse gelecek yıl da binlerce askerini Irak'ta tutma fikrine açık olduğunu söyledi. Jeffrey yaptığı açıklamada, Washington'ın, 31 Aralık 2011'den sonra Irak'ta asker bulundurup bulundurmama konusunda karar vermediğini vurgulayarak, Irak'taki Amerikan askerlerinin hala militanların ana hedefi olduğunu, ancak Amerikan askerleri ayrılsa bile Iraklılara saldırıların devam edeceğini ifade etti. Irak'ta Şiilerin liderliğindeki hükümet, yıl sonunda ülkeyi terk etmesi beklenen Amerikan ordusunun kalış süresinin uzatılmasıyla ilgili henüz talepte bulunmadı. Irak'ta geçen ay Amerikan ordusu hemen hepsi Şii milisler tarafından olmak üzere 15 kayıp verdi. Amerikalı askerler için Haziran 2011, son iki yılın en kanlı ayı oldu.