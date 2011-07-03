T24 LogoT24 Logo
Dünya

"ABD, IRAK'TA ASKER TUTMA FİKRİNE AÇIK" BAĞDAT (A.A)

03 Temmuz 2011 00:23

-"ABD, IRAK'TA ASKER TUTMA FİKRİNE AÇIK" BAĞDAT (A.A) - 02.07.2011 - ABD'nin Bağdat Büyükelçisi James F. Jeffrey, ABD Başkanı Barack Obama yönetiminin, istenirse gelecek yıl da binlerce askerini Irak'ta tutma fikrine açık olduğunu söyledi. Jeffrey yaptığı açıklamada, Washington'ın, 31 Aralık 2011'den sonra Irak'ta asker bulundurup bulundurmama konusunda karar vermediğini vurgulayarak, Irak'taki Amerikan askerlerinin hala militanların ana hedefi olduğunu, ancak Amerikan askerleri ayrılsa bile Iraklılara saldırıların devam edeceğini ifade etti. Irak'ta Şiilerin liderliğindeki hükümet, yıl sonunda ülkeyi terk etmesi beklenen Amerikan ordusunun kalış süresinin uzatılmasıyla ilgili henüz talepte bulunmadı.  Irak'ta geçen ay Amerikan ordusu hemen hepsi Şii milisler tarafından olmak üzere 15 kayıp verdi. Amerikalı askerler için Haziran 2011, son iki yılın en kanlı ayı oldu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24