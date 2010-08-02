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Ekonomi

"ABD ILIMLI TOPARLANMADA DURAKLAMA YAŞIYOR" WASHINGTON (A.A)

02 Ağustos 2010 15:42

-"ABD ILIMLI TOPARLANMADA DURAKLAMA YAŞIYOR" WASHINGTON (A.A) - 02.08.2010 - Eski Amerikan Merkez Bankası (Fed) Başkanı Alan Greenspan, ABD ekonomisindeki ılımlı toparlanmada duraklama yaşandığını, bunun da ''resesyon gibi'' hissedildiğini söyledi.  Greenspan, NBC televizyonuyla yaptığı söyleşide, ''Toparlanmada duraklama yaşıyoruz, ılımlı toparlanmada, fakat ılımlı toparlanmada duraklama resesyon gibi hissediliyor'' dedi.   Ekonomide bir başka daralma yani ''çift dip'' yaşanmasının olası olup olmadığının sorulması üzerine Greenspan, ekonomide çift dibin konut fiyatlarının düşmesi durumunda mümkün olduğunu vurguladı.   ABD ekonomisinin büyümesinin yavaşlaması ve hükümetin vergi teşviklerinin sona ermesinin ardından konut aktivitesinde yaşanan düşüş, 1930'lardan bu yana yaşanılan en kötü resesyondan çıkışı tamamlamadan ekonominin yeni bir resesyona girebileceği endişelerini artırıyor.  Greenspan, birçok ekonomistin konut fiyatlarında ''küçük dip'' beklediğini ifade ederek, konut fiyatlarının istikrarlı seyretmesi durumunda, konut sorununda en kötünün yanından geçileceğini belirtti.  ''Sorunumuz, temel olarak çok çarpık bir ekonomiye sahip olmamız'' diyen Greenspan, herhangi bir toparlanmanın daha çok büyük bankalar, büyük işletmeler ve yüksek gelire sahip bireylerle sınırlı kaldığını belirtti. Greenspan, ''Ekonominin geri kalanı, küçük işletmeler, küçük bankalar ve trajik işsizliğin yaşandığı işgücünün önemli bir kısmı, uzun vadeli işsizlik... bu, ekonomiyi iyi ayırıyor'' dedi.  Greenspan, yılın geri kalanında işsizlikte ''şu an neredeyse orada kalınacağını'' tahmin ettiğini söyledi.   Eski Fed Başkanı Greenspan, bütçe açıklarının, uzun vadede faiz oranlarını yukarı doğru iteceği ve toparlanmayı tehdit edeceği uyarısını tekrarladı.  Greenspan'in halefi Ben Bernanke ise geçen ay Kongre'de yaptığı konuşmada, ekonomik görünümün ''fevkalade belirsiz'' olduğunu ifade etmişti.  Geçen hafta ABD Ticaret Bakanlığı, 2010'un ikinci yarısında toparlanmanın yavaşlayacağını bildirdi. ABD ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 3,7, ikinci çeyreğinde ise yüzde 2,4 büyüme kaydetti.

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