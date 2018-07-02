"ABD dışında küresel piyasalar ilk yarıyı kayıplarla kapattı"

İstanbul, 2 Temmuz (DHA) – Alnus Yatırım\'ın raporunda, Haziran Ayı Model Portföy Performans Raporu’nda küresel piyasalarda 2018’in ilk yarısının ABD borsaları hariç, kayıplarla geçtiği vurgulandı.

Gelişmekte olan ülkelerde yaşananan sermaye çıkışlarının borsaları vurduğunun altı çizilen raporda şu değerlendirmeler yapıldı:

“2017\'deki güzel getirileri 2018 yılının ilk ayında da yaşayan global borsalar Ocak\'ta yüzde 5.0 yükselirken ‘emerging market’ borsaları da yüzde 8.8 yükselmişti.

“Ancak sonrasında gelişmekte olan ülkelerden sermaye çıkışları borsaları vurdu.

“MSCI Turkey Endeksi yılın ilk yarısını yüzde 32 değer kaybıyla kapattı.

“Net bir şekilde negatif ayrışan piyasamızın yılın ikinci yarısında farkı kapatmasını diliyoruz.

“MSCI Emerging Market Endeksi Şubat\'ta yüzde 4.7, Mart\'ta yüzde 2.2 Nisan\'da yüzde 0.6 Mayıs\'ta yüzde 3.6 Haziran\'da yüzde 4.6 değer kaybetti.

“İlk ay dahil yılın ilk yarısında gelişmekte olan piyasalar yüzde 7.3 düşerken, Dünya Borsaları Endeksi yüzde 0.8 düştü.

“Global piyasaları bozan en önemli unsurlar ABD Merkez Bankası (Fed) ve ABD Başkanı Donald Trump olurken ABD’de S&P 500 Endeksi yüzde 1.4 artış gösterdi.“