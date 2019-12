-"ABBA THE SHOW" İSTANBUL'A GELİYOR İSTANBUL (A.A) - 02.06.2011 - Bir zamanların efsane grubu ABBA'nın eski elemanlarının bir araya gelerek yeniden canlandırdıkları unutulmaz performansları, "Abba The Show" 8 Haziran'da Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak. Grubun eski Ulf Anders Hilmer Andersson'un saksafon ve flütte, Mats Sture Ronander'in ise gitarda performanslarını sergileyeceği "Abba The Show", grubun unutulmaz parçalarının yanı sıra yepyeni bestelerini de İstanbullu sanatçılarla buluşturacak. Divan Kalamış, yarın ünlü sanatçı Jehan Barbur'a ev sahipliği yapacak. "Jack Friday" etkinlikleri hayranlarıyla buluşacak olan ünlü sanatçı, İstanbullulara bir konser verecek. Türkçe pop müziğin eskimeyen sanatçısı Erol Evgin 4 Haziran tarihinde unutulmaz şarkılarını Romeo Juliet İstanbul'da seslendirecek. Yaptığı şarkılarla her insanın anılarında yeri olan Evgin, yeni albümü "Gözbebeğim Sen Çok Yaşa"nın parçalarını ilk kez hayranlarıyla buluşturacak. Aynı gün Studio Live, rock müziğin başarılı temsilcisi Duman'a ev sahipliği yapacak. Çıkarttıkları her albümle başarılı satış rakamlarına ulaşan, geniş hayran kitlesine sahip grup, vereceği konserde dillerden düşmeyen parçalarının yanı sıra yeni albümlerindeki parçaları da rock müzik sevenler için seslendirecek. Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi yılın ilk açık hava konserinde 7 Haziran'da süperstar Ajda Pekkan'ı konuk edecek. Yeni albümünün tanıtımı niteliğindeki konserde Pekkan, sahne performansını hayranlarıyla paylaşacak. -SAHNE SANATLARI- Ursula K.Le Guin'in yazıp Saim Güveloğlu'nun yönettiği "Labirent" isimli oyun, yarın İTÜ Maçka Kampüsü İşletme Fakültesi Tiyatro Sahnesinde izleyicisiyle buluşacak. Bir yaratık tarafından önce hapishaneye kapatılan daha sonra çeşitli labirentlerde bazı deneylere maruz kalan bir yaratığın ve geçirdiği süreçlerin, yaratığın dilinden anlatıldığı oyunda Filiz Bozkuş'un tek kişilik performansı izlenebilecek. Oyun iki gün üst üste aynı salonda gösterilecek. Haldun Dormen'in yönettiği "Lüküs Hayat", 4 Haziran'da Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluşacak. Tiyatro sahnelerinde 27 yıldır beğeniyle izlenen oyunda, küçük hırsızlıklarla geçinen Rıza ile Fıstık bir zengin evine girdiklerinde kendilerini bir kıyafet balosunun ortasında bulması sonucunda batılılaşma özentisinin ortasına düşmüş halktan insanların durumu, komik bir dille izleyiciye sunulacak. Oyunda Zihni Göktay, Şenay Saçbüker, Savaş Barutçu, Ayşegül İşsever, Münir Kutluğ, Derya Kurtuluş, Cem Karakaya, Bestem Türen ve Ali Karagöz gibi oyuncuların da yer aldığı geniş oyuncu kadrosu görev yapacak. Devlet ve birey ilişkisinin ustaca sorgulandığı, Aziz Nesin'in ünlü oyunu "Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz", 6 Haziran'da aynı sahnede izleyiciye sunulacak. Kenan Işık'ın yönettiği oyunda, sıradan bir vatandaş olan Yaşar'ın bürokrasi çarkı içerisinde yaşadığı çıkmaz, ustaca bir mizah diliyle tiyatroseverlere sunulacak. Derya Kurtuluş, Ezgim Kılınç, Nur Saçbüker, Hasibe Eren, Ergün Işıldar, Şevket Avşar ve Mehmet Bulduk gibi oyuncuların rol aldığı "Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz", ünlü sanatçı Timur Selçuk'un besteleriyle sahneye konacak. -GÖRSEL SANATLAR- "Eşanlamlılar" isimli karma fotoğraf ve resim sergisi 7 Haziran'da Galetea Art'ta sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Birbirlerinden tamamen bağımsız yaratılış süreçlerinden geçmiş ve aynı şekilde ortaya çıkış amaçları da birbirlerinden bağımsız olarak düşünülmüş fotoğraf ve resimlerin bulunduğu sergide, Devrim Erbil, Muzaffer Akyol, Tülin Onat, Ozan Sağdıç, İzzet Keribar, Çerkes Karadağ, Merih Akoğul, Reha Bilir ve Coşkun Aral gibi sanatçıların eserleri sergilenecek. Bir çok usta sanatçıyı bir araya getiren sergi, 7 Temmuz tarihine kadar ziyarete açık olacak.