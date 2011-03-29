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Dünya

"AB GENİŞLEME MESAJI VERMELİ" BÜKREŞ (A.A)

29 Mart 2011 00:09

-"AB GENİŞLEME MESAJI VERMELİ" BÜKREŞ (A.A) - 28.03.2011 - AB Dönem Başkanı Macaristan'ın Dışişleri Bakanı Janos Martonyi, Avrupa'nın, genişlemenin devam etmesi mesajını vermesi gerektiğini ve Macaristan'ın Türkiye ile üyelik müzakerelerinin ilerlemesini öncelik olarak kabul ettiğini bildirdi. Janos Martonyi Romanya'da yaptığı açıklamada, Türkiye ile üyelik müzakerelerini ilerletmeye çalıştıklarını, bunu bir öncelik olarak kabul ettiklerini söyledi. Bu müzakereler çerçevesinde yeni bir fasıl daha açabilmeyi ümit ettiklerini belirten bakan, prensip olarak, Avrupa'nın genişlemenin sona ermediğini ve devam ettiğini ifade ederek, koşulları yerine getirenlerin AB'ye üye olabileceklerine yönelik siyasi bir mesaj vermesi gerektiğini kaydetti.

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