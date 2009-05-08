AB Dönem Başkanı Çek Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde başkent Prag'da bugün başlayan "AB-Doğu ortaklığı zirvesi" sona erdi.



AB üyesi ülkeler ile Birlik üyesi olmayan Doğu Avrupa ülkelerinin devlet veya hükümet başkanları düzeyinde katıldıkları zirvenin sonunda yayımlanan ortak bildiride, "AB-Doğu Ortaklığı projesinin, birliğin mevcut komşuluk politikalarına eş değerde olup, AB'nin diğer bölgesel politikaları olan transatlantik, Akdeniz için işbirliği ve AB-ABD ilişkileriyle de aynı değerde olduğu" vurgulandı.



Birlik Dönem Başkanı Çek Cumhuriyeti Başbakanı Mirek Topolanek ile AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso ve Birliğin Dış Politika ve Ortak Savunma Yüksek Temsilcisi Javier Solana ortak basın toplantısında zirve sonuç bildirisini açıkladılar.



Topalanek, bu projenin enerji güvenliği, ticaret ve demokratikleşme alanında pragmatik bir işbirliğine açık olduğunu ifade ederek, "AB-Doğu ortaklığı projesinin yeni bir kamplaşmaya veya bloklaşmaya neden olmaması gerektiği" uyarısında bulundu.



Topolanek bir soru üzerine, zirveye Birlik üyesi 27 ülkenin devlet veya hükümet başkanları düzeyinde katılmalarından memnuniyet duyduğunu belirterek, "Yüksek düzeydeki bu katılımın da Birlik üyesi ülkelerin doğu ortaklığı projesini önemsediklerinin kanıtı olduğunu" söyledi.



Mirek Topolanek, bu projenin gerçekleşmesiyle AB'nin "kamusal bir yapı öngören bir topluluk olmadığını da gösterdiğini" kaydetti.



‘Yukarı Karabağ görüşülmedi’



AB Yüksek Temsilcisi Solana basın toplantısında Azerbaycanlı bir gazetecinin sorusu üzerine, "Zirveye Azerbaycan ve Ermenistan devlet başkanlarının katılmalarından memnuniyet duyduğunu" ifade etti.



Solana, "Yukarı Karabağ sorununun zirvede gündeme gelip gelmediği" yolundaki soruya karşılık "Biz AB olarak iki ülkenin aralarındaki sorunları barışçıl yöntemlerle çözmesini arzu ediyoruz. Birliğin çeşitli toplantılarında Yukarı Karabağ sorunu tartışılmıştı. Ancak bugünkü zirvede bu sorun gündeme gelmedi. Çünkü bu zirve Yukarı Karabağ sorununun tartışılacağı yer değildi" diye konuştu.



AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso da, toplantının başarılı bir şekilde geliştiğini ifade ederek, Birlik Dönem Başkanı Çek Cumhuriyeti Başbakanı Topolanek'e teşekkür etti.



Topolanek başkanlığındaki hükümetin güvensizlik önergesi sonucu düşmüş olmasından üzüntü duyduğunu belirten Barroso, "Maalesef bugünkü zirve Topolanek'in dönem başkanı olarak yönettiği son toplantı oldu" dedi.



Barroso ardından Topolanek'e samimi bir şekilde sarılarak dönem başkanlığı süresince gösterdiği yüksek performans için teşekkür etti.



AB Dönem Başkanı Çek Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde yarın da AB-Güney koridoru, İpek yolu ve Enerji güvenliği konulu zirve yapılacak.



Başkent Prag'ta yarın sabah başlayacak ve AB üyesi ülkelerin devlet veya hükümet başkanları düzeyinde katılacakları zirvede Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Abdullah Gül temsil edecek.

